Израиль уже спланировал ответ на атаку Ирана: CNN узнало сроки удара
Израиль подготовил ответ на атаку Ирана. Американские дипломаты ожидают, что это произойдет до президентских выборов в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Анонимный источник телеканала заявил, что план израильского ответа на атаку Ирана 1 октября, уже готов.
CNN также обратился за комментарием в министерство обороны Израиля.
Израильские официальные лица, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заверили США, что контрудар по Ирану будет ограничен военными целями, а не нефтяными или ядерными объектами, сообщает источник.
В то же время, по данным издания, американские официальные лица ожидают, что Израиль отомстит за атаку Ирана до 5 ноября - дня президентских выборов в США.
Атака на Израиль
Напомним, что уже несколько месяцев с каждым днем все больше обостряются противостояния Израиля и "Хезболлы".
В прошлом месяце ЦАХАЛ нанес массированный авиаудар по территории Ливана, в результате которого был ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасана Насраллу . Тогда Иран пообещал ответ и уже в ночь на 2 октября Иран устроил массированную атаку на Израиль.
Более подробно об обстреле - в материале РБК-Украина.
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