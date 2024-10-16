Израиль уже спланировал ответ на атаку Ирана: CNN узнало сроки удара

Израиль подготовил ответ на атаку Ирана. Американские дипломаты ожидают, что это произойдет до президентских выборов в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Анонимный источник телеканала заявил, что план израильского ответа на атаку Ирана 1 октября, уже готов. CNN также обратился за комментарием в министерство обороны Израиля. Израильские официальные лица, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заверили США, что контрудар по Ирану будет ограничен военными целями, а не нефтяными или ядерными объектами, сообщает источник. В то же время, по данным издания, американские официальные лица ожидают, что Израиль отомстит за атаку Ирана до 5 ноября - дня президентских выборов в США.