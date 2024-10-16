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Израиль уже спланировал ответ на атаку Ирана: CNN узнало сроки удара

Израиль, Среда 16 октября 2024 15:44
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Израиль уже спланировал ответ на атаку Ирана: CNN узнало сроки удара Фото: (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Израиль подготовил ответ на атаку Ирана. Американские дипломаты ожидают, что это произойдет до президентских выборов в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Анонимный источник телеканала заявил, что план израильского ответа на атаку Ирана 1 октября, уже готов.

CNN также обратился за комментарием в министерство обороны Израиля.

Израильские официальные лица, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заверили США, что контрудар по Ирану будет ограничен военными целями, а не нефтяными или ядерными объектами, сообщает источник.

В то же время, по данным издания, американские официальные лица ожидают, что Израиль отомстит за атаку Ирана до 5 ноября - дня президентских выборов в США.

Атака на Израиль

Напомним, что уже несколько месяцев с каждым днем все больше обостряются противостояния Израиля и "Хезболлы".

В прошлом месяце ЦАХАЛ нанес массированный авиаудар по территории Ливана, в результате которого был ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасана Насраллу . Тогда Иран пообещал ответ и уже в ночь на 2 октября Иран устроил массированную атаку на Израиль.

Более подробно об обстреле - в материале РБК-Украина.

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