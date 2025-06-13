"Це ще не все": Нетаньяху з погрозами звернувся до іранського режиму

Після серії ударів по Ірану режим у Тегерані став, як "ніколи слабкий". Ба більше, Ізраїль готує для них "продовження".

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами Нетаньяху, за останню добу Ізраїль знищив:

"Попереду ще більше. Режим не знає, що на нього чекає. Він ніколи не був слабкішим", - сказав Нетаньяху.

Прем'єр-міністр Ізраїлю звернувся безпосередньо до іранського народу, закликавши цивільне населення "встати й висловити свою думку", заявивши, що Ізраїль бореться не проти них, а проти іранського уряду.

Ізраїль атакував Іран

В ніч на 13 червня Ізраїль завдав ударів по ядерних і військових об'єктах Ірану. Влада Тегерану відразу заговорила про відповідь.

Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю розповів, що наказ про знищення іранської ядерної програми був відданий ще в листопаді 2024 року, проте через політичні обставини операція була відкладена до сьогоднішнього дня.

Як виявилось, даний удар Ізраїлю по Ірану готувався вісім місяців.

Мета операції Ізраїлю - завдати удару по ядерній інфраструктурі, заводам з виробництва балістичних ракет та військовому потенціалу Ірану.

Дізнатись детальніше про нічну атаку Ізраїля на Іран, можна у матеріалі РБК-Україна.

Іран завдав ударів по Ізраїлю

Надвечір 13 червня війська Ірану своєю чергою випустили ракети в бік Ізраїлю. За деякий час стало відомо, що унаслідок ракетного обстрілу Іраном у районі Тель-Авіва зафіксовано щонайменше сім місць ударів.

Ізраїльські медики повідомили про перших поранених.

Детальніше про ситуацію станом на зараз, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац анонсував відповідь на удари Ірану, які "стануть для них нестерпними".

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