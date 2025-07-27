Ізраїль відновив скидання гумдопомоги в Газі

Скидання гумдопомоги з повітря здійснюються ізраїльськими військовими спільно з міжнародними гуманітарними організаціями під керівництвом COGAT і ВПС Ізраїлю.

"Відповідно до директив політичного керівництва і за підсумками оцінки ситуації, Армія оборони Ізраїлю почала низку дій, спрямованих на поліпшення гуманітарної допомоги в Газі та спростування неправдивої заяви про навмисний голод", - ідеться в повідомленні.

Уточнюється, що вантажі, які скидатимуться в Газі, включають сім піддонів з борошном, цукром і консервами, які були надані міжнародними організаціями.

Також буде створено гуманітарні коридори для забезпечення безпечного пересування конвоїв ООН, які доставляють продовольство і медикаменти.

"Армія оборони Ізраїлю готова до гуманітарних пауз у густонаселених районах і продовжить роботу з демонтажу терористичної інфраструктури та знищення терористів у зонах активності", - додали в COGAT.

Ізраїльські військові наголосили, що в Газі немає голоду. Вони зазначили, що ці звинувачення є наклепницькою кампанією ХАМАСу. Також зазначено, що бойові дії не припиняються.