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Ізраїль і ХАМАС домовилися? Віткофф летить у Доху на переговори щодо Гази

Середа 23 липня 2025 00:25
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Ізраїль і ХАМАС домовилися? Віткофф летить у Доху на переговори щодо Гази Фото: спецпредставник США з Близького Сходу Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Ізраїль і ХАМАС погодили рамки припинення вогню в Газі та створення гуманітарного коридору. Спецпредставник США з Близького Сходу Стів Віткофф вирушить у регіон для подальших переговорів.

Про це повідомила представниця Держдепартаменту США Теммі Брюс, передає РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Вона підтвердила, що спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф прямує в регіон, щоб просунути поточні переговори щодо припинення вогню в Газі та угоду про звільнення заручників, яких утримує терористична організація ХАМАС.

За її словами, держсекретар США Марко Рубіо наголосив на необхідності у створенні гуманітарного коридору в рамках угоди.

"Він заявив, що гуманітарна ситуація в Газі - це головна проблема, з якою ми стикаємося", - зазначила Брюс.

Зі свого боку, джерело, що бере участь у переговорах, повідомило ізраїльським журналістам, що посередники досі чекають на відповідь від ХАМАС на оновлену пропозицію Ізраїлю про передислокацію військ ЦАХАЛу в Газі протягом обговорюваного 60-денного перемир'я.

Зусилля Трампа щодо припинення вогню в Газі

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль погодився на припинення вогню в Газі терміном 60 днів.

Він тоді висловив надію на те, що Катар і Єгипет, які виступають посередниками, передадуть фінальну мирну пропозицію керівникам палестинського угруповання.

Водночас 20 липня ЦАХАЛ оголосив про початок наземних операцій в одному з небагатьох районів у центрі Гази. Проте раніше армія не застосовувала сухопутного наступу.

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ХАМАС Ізраїль Стів Віткофф Сектор Газа
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