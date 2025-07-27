Израиль возобновил сброс гумпомощи в Газе

Армия обороны Израиля 26 июля возобновила сброс гуманитарной помощи в Газе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Координатора правительственной деятельности на территориях (COGAT).
Сбросы гумпомощи с воздуха осуществляются израильскими военными совместно с международными гуманитарными организациями под руководством COGAT и ВВС Израиля.
"В соответствии с директивами политического руководства и по итогам оценки ситуации, Армия обороны Израиля начала ряд действий, направленных на улучшение гуманитарной помощи в Газе и опровержение ложного заявления о преднамеренном голоде", - сказано в сообщении.
Уточняется, что грузы, которые будут сбрасываться в Газе, включают семь поддонов с мукой, сахаром и консервами, которые были предоставлены международными организациями.
Также будут созданы гуманитарные коридоры для обеспечения безопасного передвижения конвоев ООН, которые доставляют продовольствие и медикаменты.
"Армия обороны Израиля готова к гуманитарным паузам в густонаселенных районах и продолжит работу по демонтажу террористической инфраструктуры и уничтожению террористов в зонах активности", - добавили в COGAT.
Израильские военные подчеркнули, что в Газе нет голода. Они отметили, что эти обвинения являются клеветнической кампанией ХАМАСа. Также отмечено, что боевые действия не прекращаются.
Ранее президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Израиль согласился на прекращение огня в Газе сроком 60 дней. Позже в Дохе состоялись переговоры, на которых присутствовал спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
Тогда Израиль и ХАМАС согласовали рамки прекращения огня в Газе и создания гуманитарного коридора.
Позже стало известно, что ХАМАС объявил о передаче посредникам ответа на предложение о прекращении огня в Газе.
В то же время, 25 июля в СМИ поступило сообщение о том, что США прерывают переговоры по этому поводу и возвращают свою переговорную группу из Катара.
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