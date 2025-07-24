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Переговори про припинення вогню в Газі: ХАМАС пом'якшив вимоги

Четвер 24 липня 2025 07:49
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Переговори про припинення вогню в Газі: ХАМАС пом'якшив вимоги Фото: ХАМАС передав свою відповідь щодо Гази (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Палестинська терористична організація ХАМАС оголосила, що передала посередникам відповідь на пропозицію щодо припинення вогню в Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За словами джерела, відповідь терористів являє собою "пом'якшену версію" того, що ХАМАС представив раніше. Зазначено, що ізраїльська сторона отримала відповідь і вивчає її.

Попередню пропозицію угруповання було відкинуто посередниками, які визнали вимоги "неприйнятними".

Зокрема, ХАМАС вимагав внести зміни в схему дислокації Армії оборони Ізраїлю в Газі на період тимчасового перемир'я, яке, як очікується, триватиме 60 днів. Ці зміни передбачають виведення ізраїльських сил із житлових районів і з дороги Салах-ад-Дін.

Другий пункт стосується гуманітарної допомоги. ХАМАС наполягав, щоб її доставкою та розподілом займалися виключно структури ООН. Угруповання вимагало повністю виключити з процесу Фонд гуманітарної допомоги Гази (GHF).

За даними джерел, у новій відповіді ХАМАС "пом'якшив" свої вимоги. Ізраїльські офіційні особи повідомили 12-му каналу, що тепер "є з чим працювати".

Зусилля з припинення вогню в Газі

Президент США Дональд Трамп раніше повідомив, що Ізраїль погодився на припинення вогню в Газі терміном 60 днів. Він висловив надію на те, що посередники - Катар і Єгипет - передадуть фінальну мирну пропозицію ХАМАСу.

У Досі відбулися переговори, на які вирушив 23 липня спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф. Повідомляли, що Ізраїль і ХАМАС узгодили рамки припинення вогню в Газі та створення гуманітарного коридору.

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