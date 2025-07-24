Переговори про припинення вогню в Газі: ХАМАС пом'якшив вимоги

Палестинська терористична організація ХАМАС оголосила, що передала посередникам відповідь на пропозицію щодо припинення вогню в Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

За словами джерела, відповідь терористів являє собою "пом'якшену версію" того, що ХАМАС представив раніше. Зазначено, що ізраїльська сторона отримала відповідь і вивчає її.

Попередню пропозицію угруповання було відкинуто посередниками, які визнали вимоги "неприйнятними".

Зокрема, ХАМАС вимагав внести зміни в схему дислокації Армії оборони Ізраїлю в Газі на період тимчасового перемир'я, яке, як очікується, триватиме 60 днів. Ці зміни передбачають виведення ізраїльських сил із житлових районів і з дороги Салах-ад-Дін.

Другий пункт стосується гуманітарної допомоги. ХАМАС наполягав, щоб її доставкою та розподілом займалися виключно структури ООН. Угруповання вимагало повністю виключити з процесу Фонд гуманітарної допомоги Гази (GHF).

За даними джерел, у новій відповіді ХАМАС "пом'якшив" свої вимоги. Ізраїльські офіційні особи повідомили 12-му каналу, що тепер "є з чим працювати".