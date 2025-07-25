США призупинили переговори про припинення вогню в Газі: у Трампа назвали причину
Сполучені Штати переривають переговори про припинення вогню в секторі Газа і повертають свою переговорну групу з Катару.
Про це заявив спецпредставник Трампа Стів Віткофф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
За його словами, переговорну групу повертають для обговорення подальших кроків після того, як остання відповідь ХАМАС "демонструє відсутність бажання" досягти перемир'я.
"Хоча посередники доклали величезних зусиль, ХАМАС, схоже, не проявляє координації і не діє сумлінно. Тепер ми розглянемо альтернативні варіанти повернення заручників додому і постараємося створити більш стабільну обстановку для жителів Гази", - говорить він.
Водночас представник Держдепу США Томмі Піготт не став розкривати подробиці про те, які "альтернативні варіанти" розглядають США, щоб звільнити заручників.
У заяві ХАМАС сказано, що рух здивований "негативними висловлюваннями" Віткоффа і продемонстрував відповідальність і гнучкість на переговорах.
На запитання про те, чи будуть США домагатися перемир'я в Газі і в який спосіб, Піготт не вніс ясності і сказав журналістам, що "це дуже динамічна ситуація".
Він заявив, що прихильність США досягненню перемир'я ніколи не ставилася під сумнів, і звинуватив ХАМАС.
За словами Віткоффа, США "рішучі" у своєму прагненні покласти край конфлікту в секторі Гази, і "соромно що ХАМАС діяв таким егоїстичним чином".
Переговори про припинення війни в секторі Газа
AP зазначає, що адміністрації Трампа не вдалося домогтися прориву в угоді про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС через 21 місяць війни та погіршення гуманітарної ситуації в секторі Газа.
Сторони провели кілька тижнів переговорів у Катарі, повідомляючи про невеликі ознаки прогресу, але без серйозних проривів. Офіційні особи заявили, що головним каменем спотикання є передислокація військ Ізраїлю після укладення будь-якого перемир'я.
У заяві, опублікованій у п'ятницю вранці, ХАМАС повідомив, що дав свою остаточну відповідь після широких консультацій із палестинськими фракціями, посередниками та країнами регіону.
Рух заявив, що позитивно відреагував на всі отримані зауваження, що свідчить про його "істинну прихильність" забезпеченню успіху зусиль посередників і "конструктивному підходу" до представлених ініціатив.
ХАМАС заявив, що підтвердив свою "готовність продовжувати переговори і діяти таким чином, щоб усунути перешкоди і забезпечити досягнення постійного припинення вогню".
Нагадаємо, кілька днів тому речниця Держдепартаменту США Теммі Брюсс заявляла, що Ізраїль і ХАМАС погодили рамки припинення вогню в секторі Газа і створення гуманітарного коридору. У зв'язку з цим Віткофф вирушив до регіону для подальших переговорів.
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