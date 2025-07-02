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Трамп заявив про згоду Ізраїлю припинити вогонь у Секторі Газа на 60 днів

Середа 02 липня 2025 02:15
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Трамп заявив про згоду Ізраїлю припинити вогонь у Секторі Газа на 60 днів Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ізраїль погодився на припинення вогню у Секторі Газа строком 60 днів. За цей період є шанс домогтися припинення війни на Близькому Сході.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в соцмережі Truth Social.

У своїй публікації очільник Білого дому зазначив, що його представники у вівторок, 1 липня, "провели довгу і продуктивну зустріч з ізраїльтянами з приводу ситуації в Секторі Газа".

"Ізраїль погодився на необхідні умови для укладення 60-денного припинення вогню, протягом якого ми будемо працювати з усіма сторонами, щоб покласти край війні", - зазначив Трамп.

Президент також сподівається, що Катар і Єгипет, "які старанно працювали заради миру", передадуть фінальну мирну пропозицію керівникам палестинського угруповання.

"Я сподіваюся, заради блага Близького Сходу, що ХАМАС прийме цю угоду, тому що кращою вона не стане - буде тільки гірше. Дякую за увагу до цього питання!", - підсумував американський лідер.

Війна між Ізраїлем та ХАМАС

Збройне протистояння в Секторі Газа триває з жовтня 2023 року, коли бойовики палестинського угруповання ХАМАС атакували Ізраїль з території анклаву, вбивши сотні людей та взявши у полон ізраїльських громадян й іноземців.

У січні 2025 року сторони домовилися припинити вогонь і розпочали обмін заручниками. Однак у березні ХАМАС почав гальмувати виконання домовленостей, після чого Ізраїль відновив повномасштабні бойові дії на території регіону.

У травні ізраїльська армія ініціювала масштабну військову операцію під назвою "Колісниця Гідеона" для взяття Сектора Газа під тотальний контроль.

Днями Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу погодили план стабілізації ситуації на Близькому Сході.

Згідно з ним, бойові дії у Секторі Газа мають завершитися впродовж найближчих двох тижнів.

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Ізраїль Сектор Газа
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