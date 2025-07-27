Ізраїль відновив скидання гумдопомоги в Газі
Армія оборони Ізраїлю 26 липня відновила скидання гуманітарної допомоги в Газі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Координатора урядової діяльності на територіях (COGAT).
Скидання гумдопомоги з повітря здійснюються ізраїльськими військовими спільно з міжнародними гуманітарними організаціями під керівництвом COGAT і ВПС Ізраїлю.
"Відповідно до директив політичного керівництва і за підсумками оцінки ситуації, Армія оборони Ізраїлю почала низку дій, спрямованих на поліпшення гуманітарної допомоги в Газі та спростування неправдивої заяви про навмисний голод", - ідеться в повідомленні.
Уточнюється, що вантажі, які скидатимуться в Газі, включають сім піддонів з борошном, цукром і консервами, які були надані міжнародними організаціями.
Також буде створено гуманітарні коридори для забезпечення безпечного пересування конвоїв ООН, які доставляють продовольство і медикаменти.
"Армія оборони Ізраїлю готова до гуманітарних пауз у густонаселених районах і продовжить роботу з демонтажу терористичної інфраструктури та знищення терористів у зонах активності", - додали в COGAT.
Ізраїльські військові наголосили, що в Газі немає голоду. Вони зазначили, що ці звинувачення є наклепницькою кампанією ХАМАСу. Також зазначено, що бойові дії не припиняються.
Переговори про припинення вогню в Газі
Раніше президент США Дональд Трамп раніше повідомив, що Ізраїль погодився на припинення вогню в Газі терміном 60 днів. Пізніше в Досі відбулися переговори, на яких був присутній спецпосланець США на Близькому Сході Стів Віткофф.
Тоді Ізраїль і ХАМАС погодили рамки припинення вогню в Газі та створення гуманітарного коридору.
Пізніше стало відомо, що ХАМАС оголосив про передачу посередникам відповіді на пропозицію про припинення вогню в Газі.
Водночас, 25 липня у ЗМІ надійшло повідомлення про те, що США переривають переговори з цього приводу і повертають свою переговорну групу з Катару.
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