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Ізраїль відновив скидання гумдопомоги в Газі

Неділя 27 липня 2025 01:20
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Ізраїль відновив скидання гумдопомоги в Газі Фото: гумдопомога для Гази (x.com/cogatonline)
Автор: Марія Рагуткіна

Армія оборони Ізраїлю 26 липня відновила скидання гуманітарної допомоги в Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Координатора урядової діяльності на територіях (COGAT).

Скидання гумдопомоги з повітря здійснюються ізраїльськими військовими спільно з міжнародними гуманітарними організаціями під керівництвом COGAT і ВПС Ізраїлю.

"Відповідно до директив політичного керівництва і за підсумками оцінки ситуації, Армія оборони Ізраїлю почала низку дій, спрямованих на поліпшення гуманітарної допомоги в Газі та спростування неправдивої заяви про навмисний голод", - ідеться в повідомленні.

Уточнюється, що вантажі, які скидатимуться в Газі, включають сім піддонів з борошном, цукром і консервами, які були надані міжнародними організаціями.

Також буде створено гуманітарні коридори для забезпечення безпечного пересування конвоїв ООН, які доставляють продовольство і медикаменти.

"Армія оборони Ізраїлю готова до гуманітарних пауз у густонаселених районах і продовжить роботу з демонтажу терористичної інфраструктури та знищення терористів у зонах активності", - додали в COGAT.

Ізраїльські військові наголосили, що в Газі немає голоду. Вони зазначили, що ці звинувачення є наклепницькою кампанією ХАМАСу. Також зазначено, що бойові дії не припиняються.

Переговори про припинення вогню в Газі

Раніше президент США Дональд Трамп раніше повідомив, що Ізраїль погодився на припинення вогню в Газі терміном 60 днів. Пізніше в Досі відбулися переговори, на яких був присутній спецпосланець США на Близькому Сході Стів Віткофф.

Тоді Ізраїль і ХАМАС погодили рамки припинення вогню в Газі та створення гуманітарного коридору.

Пізніше стало відомо, що ХАМАС оголосив про передачу посередникам відповіді на пропозицію про припинення вогню в Газі.

Водночас, 25 липня у ЗМІ надійшло повідомлення про те, що США переривають переговори з цього приводу і повертають свою переговорну групу з Катару.

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