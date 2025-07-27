Израиль возобновил сброс гумпомощи в Газе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Координатора правительственной деятельности на территориях ( COGAT ).

Сбросы гумпомощи с воздуха осуществляются израильскими военными совместно с международными гуманитарными организациями под руководством COGAT и ВВС Израиля.

"В соответствии с директивами политического руководства и по итогам оценки ситуации, Армия обороны Израиля начала ряд действий, направленных на улучшение гуманитарной помощи в Газе и опровержение ложного заявления о преднамеренном голоде", - сказано в сообщении.

Уточняется, что грузы, которые будут сбрасываться в Газе, включают семь поддонов с мукой, сахаром и консервами, которые были предоставлены международными организациями.

Также будут созданы гуманитарные коридоры для обеспечения безопасного передвижения конвоев ООН, которые доставляют продовольствие и медикаменты.

"Армия обороны Израиля готова к гуманитарным паузам в густонаселенных районах и продолжит работу по демонтажу террористической инфраструктуры и уничтожению террористов в зонах активности", - добавили в COGAT.

Израильские военные подчеркнули, что в Газе нет голода. Они отметили, что эти обвинения являются клеветнической кампанией ХАМАСа. Также отмечено, что боевые действия не прекращаются.