Израиль возобновил сброс гумпомощи в Газе
Армия обороны Израиля 26 июля возобновила сброс гуманитарной помощи в Газе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Координатора правительственной деятельности на территориях (COGAT).
Сбросы гумпомощи с воздуха осуществляются израильскими военными совместно с международными гуманитарными организациями под руководством COGAT и ВВС Израиля.
"В соответствии с директивами политического руководства и по итогам оценки ситуации, Армия обороны Израиля начала ряд действий, направленных на улучшение гуманитарной помощи в Газе и опровержение ложного заявления о преднамеренном голоде", - сказано в сообщении.
Уточняется, что грузы, которые будут сбрасываться в Газе, включают семь поддонов с мукой, сахаром и консервами, которые были предоставлены международными организациями.
Также будут созданы гуманитарные коридоры для обеспечения безопасного передвижения конвоев ООН, которые доставляют продовольствие и медикаменты.
"Армия обороны Израиля готова к гуманитарным паузам в густонаселенных районах и продолжит работу по демонтажу террористической инфраструктуры и уничтожению террористов в зонах активности", - добавили в COGAT.
Израильские военные подчеркнули, что в Газе нет голода. Они отметили, что эти обвинения являются клеветнической кампанией ХАМАСа. Также отмечено, что боевые действия не прекращаются.
Переговоры о прекращении огня в Газе
Ранее президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Израиль согласился на прекращение огня в Газе сроком 60 дней. Позже в Дохе состоялись переговоры, на которых присутствовал спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
Тогда Израиль и ХАМАС согласовали рамки прекращения огня в Газе и создания гуманитарного коридора.
Позже стало известно, что ХАМАС объявил о передаче посредникам ответа на предложение о прекращении огня в Газе.
В то же время, 25 июля в СМИ поступило сообщение о том, что США прерывают переговоры по этому поводу и возвращают свою переговорную группу из Катара.
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