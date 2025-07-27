ua en ru
Вс, 27 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Израиль возобновил сброс гумпомощи в Газе

Воскресенье 27 июля 2025 01:20
UA EN RU
Израиль возобновил сброс гумпомощи в Газе Фото: гумпомощь для Газы (x.com/cogatonline)
Автор: Мария Рагуткина

Армия обороны Израиля 26 июля возобновила сброс гуманитарной помощи в Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Координатора правительственной деятельности на территориях (COGAT).

Сбросы гумпомощи с воздуха осуществляются израильскими военными совместно с международными гуманитарными организациями под руководством COGAT и ВВС Израиля.

"В соответствии с директивами политического руководства и по итогам оценки ситуации, Армия обороны Израиля начала ряд действий, направленных на улучшение гуманитарной помощи в Газе и опровержение ложного заявления о преднамеренном голоде", - сказано в сообщении.

Уточняется, что грузы, которые будут сбрасываться в Газе, включают семь поддонов с мукой, сахаром и консервами, которые были предоставлены международными организациями.

Также будут созданы гуманитарные коридоры для обеспечения безопасного передвижения конвоев ООН, которые доставляют продовольствие и медикаменты.

"Армия обороны Израиля готова к гуманитарным паузам в густонаселенных районах и продолжит работу по демонтажу террористической инфраструктуры и уничтожению террористов в зонах активности", - добавили в COGAT.

Израильские военные подчеркнули, что в Газе нет голода. Они отметили, что эти обвинения являются клеветнической кампанией ХАМАСа. Также отмечено, что боевые действия не прекращаются.

Переговоры о прекращении огня в Газе

Ранее президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Израиль согласился на прекращение огня в Газе сроком 60 дней. Позже в Дохе состоялись переговоры, на которых присутствовал спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Тогда Израиль и ХАМАС согласовали рамки прекращения огня в Газе и создания гуманитарного коридора.

Позже стало известно, что ХАМАС объявил о передаче посредникам ответа на предложение о прекращении огня в Газе.

В то же время, 25 июля в СМИ поступило сообщение о том, что США прерывают переговоры по этому поводу и возвращают свою переговорную группу из Катара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль ХАМАС
Новости
В России уничтожен самолет СУ-27УБ: детали от ГУР
В России уничтожен самолет СУ-27УБ: детали от ГУР
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте