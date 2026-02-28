Ізраїль "відкрив небо" над Іраном: у ЦАХАЛ назвали важливу ціль удару

Деталі операції

За інформацією військових, під час операції, що базувалася на точних розвідувальних даних, під удар потрапили ключові системи ППО іранського режиму.

Зокрема, у районі Керманшаха на заході Ірану була уражена передова зенітно-ракетна установка SA-65.

У ЦАХАЛ підкреслили стратегічне значення цієї атаки.

"Ці удари були проведені з метою встановлення та посилення свободи дій ВПС Ізраїлю над повітряною територією Ірану", - йдеться у повідомленні.

Фото: системи ППО іранського режиму (idfanc.activetrail.biz)

Наслідки для КВІР

Військове командування Ізраїлю зазначає, що операція "Ривіння лева" стала серйозним ударом по оборонному потенціалу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Головною метою дій Ізраїлю називають послаблення військових спроможностей ворога та запобігання загрозам у напрямку внутрішнього фронту Держави Ізраїль.

Чи буде масштабна війна

Нагадаємо, що Ізраїль завдав наймасовішого за останні роки удару по Ірану, атакувавши ядерні та військові об’єкти.

Серед можливих цілей спільної операції Ізраїлю та США називали верховного лідера Алі Хаменеї, президента Масуд Пезешкіян та інших представників керівництва країни.