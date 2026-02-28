Израиль "открыл небо" над Ираном: в ЦАХАЛ назвали важную цель удара

Израильские военные нанесли масштабный удар по стратегическим объектам противовоздушной обороны Ирана, существенно ограничив возможности Тегерана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По информации военных, в ходе операции, которая базировалась на точных разведывательных данных, под удар попали ключевые системы ПВО иранского режима.
В частности, в районе Керманшаха на западе Ирана была поражена передовая зенитно-ракетная установка SA-65.
В ЦАХАЛ подчеркнули стратегическое значение этой атаки.
"Эти удары были проведены с целью установления и усиления свободы действий ВВС Израиля над воздушной территорией Ирана", - говорится в сообщении.
Военное командование Израиля отмечает, что операция "Рев льва" стала серьезным ударом по оборонному потенциалу Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Главной целью действий Израиля называют ослабление военных возможностей врага и предотвращение угроз в направлении внутреннего фронта Государства Израиль.
Напомним, что Израиль нанес самый массовый за последние годы удар по Ирану, атаковав ядерные и военные объекты.
Среди возможных целей совместной операции Израиля и США называли верховного лидера Али Хаменеи, президента Масуд Пезешкиян и других представителей руководства страны.
Позже израильская сторона сообщала о возможной ликвидации лидера Ирана.
В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности Тегерана к деэскалации и переговорам с США после прекращения атак. При этом он подчеркнул, что, по мнению иранской стороны, Вашингтону придется ответить за начатый конфликт.