Израиль "открыл небо" над Ираном: в ЦАХАЛ назвали важную цель удара

Детали операции

По информации военных, в ходе операции, которая базировалась на точных разведывательных данных, под удар попали ключевые системы ПВО иранского режима.

В частности, в районе Керманшаха на западе Ирана была поражена передовая зенитно-ракетная установка SA-65.

В ЦАХАЛ подчеркнули стратегическое значение этой атаки.

"Эти удары были проведены с целью установления и усиления свободы действий ВВС Израиля над воздушной территорией Ирана", - говорится в сообщении.

Фото: системы ПВО иранского режима (idfanc.activetrail.biz)

Последствия для КСИР

Военное командование Израиля отмечает, что операция "Рев льва" стала серьезным ударом по оборонному потенциалу Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Главной целью действий Израиля называют ослабление военных возможностей врага и предотвращение угроз в направлении внутреннего фронта Государства Израиль.

Будет ли масштабная война

Напомним, что Израиль нанес самый массовый за последние годы удар по Ирану, атаковав ядерные и военные объекты.

Среди возможных целей совместной операции Израиля и США называли верховного лидера Али Хаменеи, президента Масуд Пезешкиян и других представителей руководства страны.