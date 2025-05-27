Ізраїль відхилив останній варіант мирної угоди з ХАМАС, - ЗМІ

Зазначається, що інформацію про ймовірну згоду розповсюдив Ліван. Однак високопоставлений ізраїльський чиновник у понеділок, 27 травня, заявив про відхилення цього варіанту угоди.

"Пропозицію, яку отримав Ізраїль, не може прийняти жоден відповідальний уряд. ХАМАС висуває неможливі умови, які означають повну відмову від досягнення цілей війни та неможливість звільнення заручників", - сказав чиновник журналістам без додаткових подробиць.

Ключова організація, що представляє інтереси родин заручників, також заперечила повідомлення про начебто досягнуту угоду, заявивши, що вона не передбачає повернення всіх полонених та остаточного завершення війни.

Низка повідомлень із посиланням на джерела свідчили про те, що готується нова угода про припинення вогню, подібна до попередніх, згідно з якою бойові дії у Секторі Газа припиняються на певний час, упродовж якого ізраїльські заручники будуть звільнені, а гуманітарна допомога в анклаві буде посилена.

Арабськомовний телеканал Sky News Arabia з посиланням на анонімні джерела повідомив, що президент США Дональд Трамп, імовірно, оголосить про таку угоду впродовж кількох днів.

Ліванський телеканал Al-Mayadeen, афілійований з терористичним угрупованням "Хезболла", повідомив, що Ізраїль, в принципі, погодився на пункт угоди, що передбачає припинення вогню приблизно на 70 днів. У цей період мають бути звільнені 10 живих заручників у два етапи, що є модифікованим варіантом так званого "плану Віткоффа", який передбачав коротше перемир’я для звільнення 10 заручників.

Однак ізраїльський чиновник охарактеризував цю пропозицію як таку, що "не свідчить про реальне прагнення подолати розбіжності між сторонами", і заявив, що вона "дуже далека" від початкового варіанту, запропонованого спецпредставником Трампа з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом.

"ХАМАС не виявляє справжнього бажання рухатися вперед до угоди. Ізраїль залишається відданим рамкам плану Віткоффа", - наголосив він.

Згідно з повідомленням Al-Mayadeen, яке посилається на неназване "високопоставлене" палестинське джерело, останні обговорення, за посередництва Віткоффа та палестинсько-американського бізнесмена Бішари Бахбаха, завершилися рано вранці у понеділок. Де саме відбувалися ці переговори та хто в них брав участь, не уточнюється.

Що передбачає новий проект угоди

Проект передбачає припинення вогню приблизно на 70 днів, під час яких 10 живих заручників будуть звільнені у два етапи - п’ятеро в перший день і ще п’ятеро на сьомий день.

ХАМАС та інші терористичні угруповання повинні зобов’язатися не вчиняти "ворожих" дій проти Ізраїлю, не виготовляти зброю, не намагатися її контрабандно ввозити до Гази або використовувати.

Крім того, бойовики вимагають щоденного ввезення до Гази 1000 вантажівок з гуманітарною допомогою.

У проекті також зазначається, що під час перемир’я мають відбутися переговори щодо завершення війни з метою створення технократичного уряду, який візьме на себе управління Газою, та визначення шляхів до остаточного врегулювання конфлікту з Ізраїлем.

США мають гарантувати дотримання режиму припинення вогню за умови, що переговори будуть вестися сумлінно.

Джерело повідомило, що спочатку ХАМАС запропонував 90-денне перемир’я і звільнення п’яти живих та п’яти загиблих заручників, після чого США наполягли на 70 днях. За даними джерел, Ізраїль погодився на кількість заручників та графік їхнього звільнення.

Віткофф і Бахбах були посередниками в переговорах, які призвели до звільнення на початку місяця американо-ізраїльського заручника Едана Александера.

Очікується офіційна відповідь Ізраїлю на запропоновану угоду.

Зрушення в переговорах

Раніше єгипетський телеканал Al-Rad повідомив про зрушення у переговорах між Ізраїлем та ХАМАСом, які відбувалися в Досі (Катар). За словами джерел, обговорювався схожий варіант - 60-денне припинення вогню в обмін на звільнення 10 живих заручників, а також передачу останків ще 16.

Зі свого боку, ХАМАС вимагав від Ізраїлю звільнити усіх захоплених у Газі палестинських в’язнів як до, так і після 7 жовтня 2023 року - дати початку війни.

Форум родин заручників і зниклих безвісти у відповідь на повідомлення зазначив:

"Це знову небезпечна концепція, що прагне продовжувати війну будь-якою ціною - даремно. Часткові угоди - це поразка для Ізраїлю, якої можна і потрібно уникнути. Існує лише одне прийнятне і бажане рішення: всеосяжна угода, яка поверне всіх 58 заручників і завершить війну. Уряд міг би досягти цього хоч завтра вранці, якби захотів", - йдеться у повідомленні форуму.

У неділю Дональд Трамп натякнув, що незабаром можуть відбутися зміни щодо ситуації в Секторі Газа. Виступаючи перед журналістами, він сказав, що під час переговорів з Іраном щодо його ядерної програми досягнуто "реального прогресу" в рамках "дуже хороших" обговорень.

"Те саме стосується і переговорів з ХАМАСом щодо Гази. Ми хочемо побачити, чи зможемо зупинити це [бойові дії], і те, що робить Ізраїль. Ми спілкуємося з ними і хочемо зупинити всю цю ситуацію", - сказав Трамп перед посадкою на борт літака Air Force One.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу пообіцяв продовжувати війну, доки Ізраїль не досягне проголошених цілей - знищення ХАМАСу, повалення його режиму та звільнення заручників. ХАМАС, своєю чергою, відкидає ізраїльські вимоги щодо вигнання своїх лідерів, складання зброї та відмови від участі в управлінні Газою у майбутньому. Минулого тижня Нетаньягу також заявив, що війна не завершиться, поки не буде реалізовано план Трампа з переселення жителів Гази.

Минулого тижня Ізраїль відкликав свою переговорну команду з Дохи, посилаючись на відмову ХАМАСу прийняти пропозицію Віткоффа щодо короткострокового перемир’я в обмін на звільнення половини живих заручників, на що Ізраїль погодився.

Тиск США на Ізраїль

На Ізраїль чиниться міжнародний тиск - зокрема з боку Вашингтона - з вимогою збільшити обсяги гуманітарної допомоги для Секторе Газа.

Минулого тижня Ізраїль почав частково допускати допомогу в сектор після того, як на початку березня припинив поставки, завершивши двомісячне перемир’я, впродовж якого до анклаву надходили продукти та інша допомога. У той період були звільнені як живі, так і загиблі заручники.

Останніми тижнями експерти попереджають про високий ризик голоду в анклаві. Навіть США, які є ключовим союзником Ізраїлю, висловлюють занепокоєння гуманітарною кризою.

У понеділок було запущено суперечливу нову систему розподілу допомоги, але її реалізація стикається з перешкодами.

Терористичні угруповання у Секторі Газа досі утримують 58 заручників - 57 з 251, викраденого бойовиками ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час нищівного нападу на південь Ізраїлю, внаслідок якого загинули 1 200 людей, переважно цивільних.

Серед них - тіла щонайменше 35 осіб, загибель яких підтвердила армія Ізраїлю, і 20, які, ймовірно, ще живі. Ізраїльські чиновники також висловлюють серйозну стурбованість щодо ще трьох заручників. Окрім того, утримується тіло ізраїльського солдата, вбитого в Газі у 2014 році.