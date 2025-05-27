Израиль отклонил последний вариант мирного соглашения с ХАМАС, - СМИ

Отмечается, что информацию о вероятном согласии распространил Ливан. Однако высокопоставленный израильский чиновник в понедельник, 27 мая, заявил об отклонении этого варианта соглашения.

"Предложение, которое получил Израиль, не может принять ни одно ответственное правительство. ХАМАС выдвигает невозможные условия, которые означают полный отказ от достижения целей войны и невозможность освобождения заложников", - сказал чиновник журналистам без дополнительных подробностей.

Ключевая организация, представляющая интересы семей заложников, также опровергла сообщения о якобы достигнутом соглашении, заявив, что оно не предусматривает возвращения всех пленных и окончательного завершения войны.

Ряд сообщений со ссылкой на источники свидетельствовали о том, что готовится новое соглашение о прекращении огня, подобное предыдущим, согласно которому боевые действия в Секторе Газа прекращаются на определенное время, в течение которого израильские заложники будут освобождены, а гуманитарная помощь в анклаве будет усилена.

Арабоязычный телеканал Sky News Arabia со ссылкой на анонимные источники сообщил, что президент США Дональд Трамп, вероятно, объявит о таком соглашении в течение нескольких дней.

Ливанский телеканал Al-Mayadeen, аффилированный с террористической группировкой "Хезболла", сообщил, что Израиль, в принципе, согласился на пункт соглашения, предусматривающий прекращение огня примерно на 70 дней. В этот период должны быть освобождены 10 живых заложников в два этапа, что является модифицированным вариантом так называемого "плана Виткоффа", который предусматривал более короткое перемирие для освобождения 10 заложников.

Однако израильский чиновник охарактеризовал это предложение как такое, что "не свидетельствует о реальном стремлении преодолеть разногласия между сторонами", и заявил, что оно "очень далеко" от первоначального варианта, предложенного спецпредставителем Трампа по вопросам Ближнего Востока Стивом Уиткоффом.

"ХАМАС не проявляет подлинного желания двигаться вперед к соглашению. Израиль остается приверженным рамкам плана Уиткоффа", - подчеркнул он.

Согласно сообщению Al-Mayadeen, которое ссылается на неназванный "высокопоставленный" палестинский источник, последние обсуждения, при посредничестве Виткоффа и палестино-американского бизнесмена Бишари Бахбаха, завершились рано утром в понедельник. Где именно проходили эти переговоры и кто в них участвовал, не уточняется.

Что предусматривает новый проект соглашения

Проект предусматривает прекращение огня примерно на 70 дней, во время которых 10 живых заложников будут освобождены в два этапа - пятеро в первый день и еще пятеро на седьмой день.

ХАМАС и другие террористические группировки должны обязаться не совершать "враждебных" действий против Израиля, не производить оружие, не пытаться его контрабандно ввозить в Газу или использовать.

Кроме того, боевики требуют ежедневного ввоза в Газу 1000 грузовиков с гуманитарной помощью.

В проекте также отмечается, что во время перемирия должны состояться переговоры по завершению войны с целью создания технократического правительства, которое возьмет на себя управление Газой, и определения путей к окончательному урегулированию конфликта с Израилем.

США должны гарантировать соблюдение режима прекращения огня при условии, что переговоры будут вестись добросовестно.

Источник сообщил, что сначала ХАМАС предложил 90-дневное перемирие и освобождение пяти живых и пяти погибших заложников, после чего США настояли на 70 днях. По данным источников, Израиль согласился на количество заложников и график их освобождения.

Виткофф и Бахбах были посредниками в переговорах, которые привели к освобождению в начале месяца американо-израильского заложника Эдана Александера.

Ожидается официальный ответ Израиля на предложенное соглашение.

Сдвиги в переговорах

Ранее египетский телеканал Al-Rad сообщил о сдвигах в переговорах между Израилем и ХАМАСом, которые происходили в Дохе (Катар). По словам источников, обсуждался похожий вариант - 60-дневное прекращение огня в обмен на освобождение 10 живых заложников, а также передачу останков еще 16.

Со своей стороны, ХАМАС требовал от Израиля освободить всех захваченных в Газе палестинских заключенных как до, так и после 7 октября 2023 года - даты начала войны.

Форум семей заложников и пропавших без вести в ответ на сообщение отметил:

"Это снова опасная концепция, стремящаяся продолжать войну любой ценой - напрасно. Частичные соглашения - это поражение для Израиля, которого можно и нужно избежать. Существует лишь одно приемлемое и желаемое решение: всеобъемлющее соглашение, которое вернет всех 58 заложников и завершит войну. Правительство могло бы достичь этого хоть завтра утром, если бы захотело", - говорится в сообщении форума.

В воскресенье Дональд Трамп намекнул, что вскоре могут произойти изменения в отношении ситуации в Секторе Газа. Выступая перед журналистами, он сказал, что в ходе переговоров с Ираном по его ядерной программе достигнут "реальный прогресс" в рамках "очень хороших" обсуждений.

"То же самое касается и переговоров с ХАМАСом по Газе. Мы хотим увидеть, сможем ли остановить это [боевые действия], и то, что делает Израиль. Мы общаемся с ними и хотим остановить всю эту ситуацию", - сказал Трамп перед посадкой на борт самолета Air Force One.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал продолжать войну, пока Израиль не достигнет провозглашенных целей - уничтожение ХАМАСа, свержение его режима и освобождение заложников. ХАМАС, в свою очередь, отвергает израильские требования об изгнании своих лидеров, сложении оружия и отказе от участия в управлении Газой в будущем. На прошлой неделе Нетаньяху также заявил, что война не завершится, пока не будет реализован план Трампа по переселению жителей Газы.

На прошлой неделе Израиль отозвал свою переговорную команду из Дохи, ссылаясь на отказ ХАМАСа принять предложение Уиткоффа о краткосрочном перемирии в обмен на освобождение половины живых заложников, на что Израиль согласился.

Давление США на Израиль

На Израиль оказывается международное давление - в частности со стороны Вашингтона - с требованием увеличить объемы гуманитарной помощи для Сектора Газа.

На прошлой неделе Израиль начал частично допускать помощь в сектор после того, как в начале марта прекратил поставки, завершив двухмесячное перемирие, в течение которого в анклав поступали продукты и другая помощь. В тот период были освобождены как живые, так и погибшие заложники.

В последние недели эксперты предупреждают о высоком риске голода в анклаве. Даже США, которые являются ключевым союзником Израиля, выражают обеспокоенность гуманитарным кризисом.

В понедельник была запущена противоречивая новая система распределения помощи, но ее реализация сталкивается с препятствиями.

Террористические группировки в Секторе Газа до сих пор удерживают 58 заложников - 57 из 251, похищенного боевиками ХАМАС 7 октября 2023 года во время сокрушительного нападения на юг Израиля, в результате которого погибли 1 200 человек, преимущественно гражданских.

Среди них - тела по меньшей мере 35 человек, гибель которых подтвердила армия Израиля, и 20, которые, вероятно, еще живы. Израильские чиновники также выражают серьезную обеспокоенность относительно еще трех заложников. Кроме того, удерживается тело израильского солдата, убитого в Газе в 2014 году.