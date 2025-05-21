Ізраїль готовий завершити війну в Газі: Нетаньягу назвав умови
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що він готовий завершити війну в Секторі Газа, але за певних умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За словами Нетаньягу, він готовий закінчити війну за чітких умов, які гарантуватимуть безпеку Ізраїлю - усі заручники повертаються додому, ХАМАС складає зброю, відходить від влади, його керівництво вигнане з Гази.
Ізраїльський прем'єр заявив, що Газа має бути "повністю роззброєна", і Ізраїль буде «"максимально використовувати" план президента США Дональда Трампа.
За його словами, план Трампа є "правильним і революційним", згідно з яким жителі Гази, які бажають покинути її, зможуть виїхати.
Нетаньягу додав, що ті, хто закликає Ізраїль припинити бойові дії до досягнення своїх цілей, "по суті, закликають до збереження контролю ХАМАС над Газою".
Операція Ізраїлю в Секторі Газа
Нагадаємо, 18 травня Ізраїль розпочав нову операцію в Секторі Газа. Її назвали "Колісниці Гідеона".
Як зазначав прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, його країна хоче повністю знищити ХАМАС.
На цьому тлі ХАМАС заявив про готовність віддати Ізраїлю частину заручників для нового припинення вогню.
Неназване ізраїльське джерело розповіло CNN, що Ізраїль готовий говорити про припинення вогню тільки за умови капітуляції бойовиків ХАМАС.
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