Трамп: США допоможуть Газі з їжею, щоб її не забрав ХАМАС

Президент Дональд Трамп заявив, що США допоможуть жителям Гази отримати трохи їжі. Зараз в анклаві спостерігається голод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми допоможемо жителям Гази отримати трохи їжі. Люди голодують, і ми допоможемо їм отримати трохи їжі", - сказав Трамп. Він підкреслив, що багато хто здійснює доставку погано, оскільки угруповання ХАМАС забирає все, що привозять у палестинський анклав. "Багато людей роблять це дуже, дуже погано. Якщо ви подивитеся, ХАМАС робить це неможливим, тому що вони забирають усе, що привозять, але ми допоможемо жителям Гази, тому що ХАМАС поводиться з ними дуже погано", - додав президент США.