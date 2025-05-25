США просять Ізраїль відкласти великий наступ у Газі: The Jerusalem Post дізналося причину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post .

Як пише видання, запит містив два ключові компоненти:

відстрочити повномасштабну операцію в Газі;

дати можливість продовження поточних переговорів паралельно з військовою операцією.

У той час, як Ізраїль зараз проводить значні операції в Газі, офіційні особи в Єрусалимі дали чітко зрозуміти, що щойно почнеться повномасштабна наземна операція, Ізраїль не відходитиме з районів, у які увійде. Країна не зробить цього навіть у рамках потенційної угоди. Ба більше, можливість припинення вогню в рамках будь-якої угоди стане складнішою.

"Щойно почнуться маневри, ми діятимемо на повну силу і не зупинимося, поки не буде досягнуто всіх цілей", - заявив днями ізраїльський міністр оборони Ісраель Кац.

Незважаючи на триваючу військову активність, США попросили Ізраїль дозволити продовжити поточні переговори про потенційну угоду щодо заручників.

"Якщо є можливість тимчасового припинення вогню для повернення заручників, ми готові до цього", - сказав минулої середи прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Також видання зазначає, що минулого четверга Ізраїль вирішив відкликати свою делегацію з Катару після того, як ХАМАС наполіг на американських гарантіях припинення війни в рамках будь-якої угоди.

Ізраїльські чиновники стверджують, що єдина угода, яка зараз перебуває на столі переговорів, - це "рамки (спецпредставника Трампа Стіва - ред.) Віткоффа", що включають звільнення 10 заручників і 60-денне припинення вогню.

Видання додало, що хоч ізраїльська делегація покинула Катар, але адміністрація США продовжує непрямі переговори з ХАМАС через доктора Башару Бахбаха, який раніше очолював кампанію "Арабо-американці за Трампа".