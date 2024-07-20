Ізраїль вдарив по складах зброї "Хезболли" у Лівані

Збройні сили Ізраїлю завдали ударів по складах зброї ісламського угруповання "Хезболли" в районах Тайр-Харфа та Бліда на півдні Лівану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що під час удару були зафіксовані повторні вибухи у цьому районі, що свідчить про наявність додаткового озброєння на складах.

Удари Ізраїлю по "Хезболлі"

Після нападу терористів ХАМАС на Сектор Газа у жовтні 2023 року і початку воєнної операції ЦАХАЛу, бойовики ісламського радикального руху "Хезболла" почали атакувати північні райони Ізраїлю на знак солідарності з ісламськими рухами в регіоні.

17 липня Армія оборони Ізраїлю атакувала кілька об'єктів "Хезболли" в трьох районах на півдні Лівану.

12 липня внаслідок ізраїльських ударів були ліквідовані кілька членів "Хезболли".

На початку липня ісламісти випустили по Ізраїлю більше 200 ракет і 20 безпілотників.

Через регулярні обстріли, армія Ізраїлю готова розпочати наступ на Ліван. Тим часом посередники намагаються запобігти початку нової війни на Близькому Сході.

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