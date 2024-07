Ізраїль вдарив по складах зброї "Хезболли" у Лівані

Зазначається, що під час удару були зафіксовані повторні вибухи у цьому районі, що свідчить про наявність додаткового озброєння на складах.

Israeli fighter jets struck Hezbollah weapon depots in southern Lebanon's Tayr Harfa and Blida a short while ago, the IDF says.