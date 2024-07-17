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Ізраїль завдав ударів по кількох цілях "Хезболли" у Лівані (відео)

Середа 17 липня 2024 01:18
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Ізраїль завдав ударів по кількох цілях "Хезболли" у Лівані (відео) Фото: ізраїльські військові завдали ударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані (wikipedia.org)
Автор: Володимир Костирін

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакували кілька об'єктів радикального угруповання "Хезболла", які були розташовані на півдні Лівану у трьох районах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал ЦАХАЛ.

В публікації ізраїльського військового відомства зазначається, що під атаку потрапили військові структури та інфраструктура цієї організації.

Так, були атаковані:

  • військова структура "Хезболли" в районах Кфаркела і Айта-еш-Шаб на півдні Лівану.
  • інфраструктура "Хезболли" в районах Айтарун і Айта-еш-Шаб на півдні Лівану.

Крім того, у ЦАХАЛ оприлюднили відео ударів по даних об'єктах.

Удари Ізраїлю по "Хезболлі"

Нагадаємо, "Хезболла" ("Партія Аххала" або "Партія Бога", взято з Корану) є воєнізованою ліванською шиїтською організацією та політичною партією, що виступає за створення в Лівані ісламської держави. Організація проголосила своєю метою "військову відповідь на окупацію" Ізраїлем частини Лівану.

Зазначимо, що "Хезболла" визнана терористичною організацією урядами низки країн, а також Європейським союзом.

Ізраїль та Ліван не рідко обвинувачують одне одного в атаках по своїх країнах, при цьому з початком наземної операції ЦАХАЛ проти ХАМАС у Секторі Газа, бойовики "Хезболла" почали частіше обстрілювати територію Ізраїлю. Своєю чергою, в ЦАХАЛ заявляють про удари по об'єктах терористів у Лівані.

Раніше повідомлялося, що у квітні Армія оборони Ізраїлю вдарила по великому об'єкту "Хезболли" з виробництва зброї в Лівані. Крім того, 15 квітня ЦАХАЛ за допомогою військової авіації завдав удару по двох базах цієї терористичної організації в Лівані. А за кілька днів після цього ВВС Ізраїлю вдарили по інфраструктурі "Хезболли" на сході Лівану.

Крім того, 11 червня в ЦАХАЛ розповіли про авіаудари по кількох об'єктах "Хезболли" на території Лівану в районах Баальбека та Айтарун. А 12 липня внаслідок ізраїльських ударів по Лівану були ліквідовані кілька членів угруповання "Хезболла".

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Ізраїль Хезболла Ливан
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