Израиль ударил по складам оружия "Хезболлы" в Ливане

Вооруженные силы Израиля нанесли удары по складам оружия исламской группировки "Хезболлы" в районах Тайр-Харфа и Блида на юге Ливана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что во время удара были зафиксированы повторные взрывы в этом районе, что свидетельствует о наличии дополнительного вооружения на складах.

Удары Израиля по "Хезболле"

После нападения террористов ХАМАС на Сектор Газа в октябре 2023 года и начала военной операции ЦАХАЛа, боевики исламского радикального движения "Хезболла" начали атаковать северные районы Израиля в знак поддержки исламских движений в регионе.

17 июля Армия обороны Израиля атаковала несколько объектов "Хезболлы" в трех районах на юге Ливана.

12 июля в результате израильских ударов были ликвидированы несколько членов "Хезболлы".

В начале июля исламисты выпустили по Израилю более 200 ракет и 20 беспилотников.

Из-за регулярных обстрелов, армия Израиля готова начать наступление на Ливан. Тем временем посредники пытаются предотвратить начало новой войны на Ближнем Востоке.

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