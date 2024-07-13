Ізраїль завдав ударів по Газі та Лівану: ліквідовано членів ХАМАСу та "Хезболли"

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала авіаційних ударів по територіях Сектору Газа та Лівану. Внаслідок атак ліквідовані кілька членів угруповань ХАМАС і "Хезболла".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Так, у Секторі Газа вбито члена військового крила ХАМАС Хоссама Мансура, що працював у силах внутрішньої безпеки угруповання.

За даними ЦАХАЛу, Мансур "брав значну та постійну участь у збереженні й утриманні влади ХАМАСу в Секторі Газа, підриваючи при цьому зусилля Ізраїлю в регіоні".

Також Мансур був одним із директорів британського фонду "Аль-Хаїр" - благодійної організації, яка, за звинуваченням ЦАХАЛу, переказувала кошти терористичним угрупованням у Газі "під виглядом гуманітарної діяльності".

За даними угруповання ХАМАС, внаслідок ізраїльського авіаудару загинуло четверо людей, які працювали в центрі розподілу допомоги в Хан-Юнісі на півдні смуги Гази.

Хоссам Мансур (Армія оборони Ізраїлю)

Крім того, ввечері у п'ятницю, 12 липня, ізраїльські винищувачі завдали ударів по будівлі, що використовувалася "Хезболлою", спостережному посту та іншим об'єктам інфраструктури на півдні Лівану в Кафр-Кілі, Тайбе і Хіамі.

Ізраїльська армія оприлюднила відеозаписи ударів.

מטוסי קרב תקפו מוקדם יותר היום מבנה צבאי, תשתיות טרור ועמדת תצפית של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים כפר כילא, א-טייבה ואל-חיאם שבדרום לבנון pic.twitter.com/NNRLwwL2IY — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 12, 2024

Угруповання "Хезболла" оголосило про смерть двох своїх членів внаслідок ударів. Таким чином, кількість жертв угруповання за час війни зросла щонайменше до 366 осіб.