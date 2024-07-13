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Ізраїль завдав ударів по Газі та Лівану: ліквідовано членів ХАМАСу та "Хезболли"

Субота 13 липня 2024 03:03
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Ізраїль завдав ударів по Газі та Лівану: ліквідовано членів ХАМАСу та "Хезболли" Фото: армія Ізраїлю ліквідувала низку членів терористичних угруповань (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала авіаційних ударів по територіях Сектору Газа та Лівану. Внаслідок атак ліквідовані кілька членів угруповань ХАМАС і "Хезболла".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Так, у Секторі Газа вбито члена військового крила ХАМАС Хоссама Мансура, що працював у силах внутрішньої безпеки угруповання.

За даними ЦАХАЛу, Мансур "брав значну та постійну участь у збереженні й утриманні влади ХАМАСу в Секторі Газа, підриваючи при цьому зусилля Ізраїлю в регіоні".

Також Мансур був одним із директорів британського фонду "Аль-Хаїр" - благодійної організації, яка, за звинуваченням ЦАХАЛу, переказувала кошти терористичним угрупованням у Газі "під виглядом гуманітарної діяльності".

За даними угруповання ХАМАС, внаслідок ізраїльського авіаудару загинуло четверо людей, які працювали в центрі розподілу допомоги в Хан-Юнісі на півдні смуги Гази.

Ізраїль завдав ударів по Газі та Лівану: ліквідовано членів ХАМАСу та &quot;Хезболли&quot;

Хоссам Мансур (Армія оборони Ізраїлю)

Крім того, ввечері у п'ятницю, 12 липня, ізраїльські винищувачі завдали ударів по будівлі, що використовувалася "Хезболлою", спостережному посту та іншим об'єктам інфраструктури на півдні Лівану в Кафр-Кілі, Тайбе і Хіамі.

Ізраїльська армія оприлюднила відеозаписи ударів.

Угруповання "Хезболла" оголосило про смерть двох своїх членів внаслідок ударів. Таким чином, кількість жертв угруповання за час війни зросла щонайменше до 366 осіб.

Удари Ізраїлю по терористичних угрупованнях

Нагадаємо, ЦАХАЛ регулярно завдає ударів по об'єктах ХАМАС у центральній частині Сектору Газа.

На початку липня ізраїльська армія ліквідувала одного з верховних командирів угруповання "Хезболла".

Крім того, раніше Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах "Хезболли" у чотирьох районах Лівану.

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