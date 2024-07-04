"Хезболла" випустила понад 200 ракет та 20 безпілотників по півночі Ізраїлю

Ісламське терористичне угруповання "Хезболла" у четвер, 4 липня, випустило понад 200 ракет та 20 безпілотників по півночі Ізраїлю. Це стало відповіддю на удар ЦАХАЛу по Лівану напередодні, внаслідок якого загинув один із високопоставлених командирів угруповання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Як повідомляє видання, сирени лунали в громадах на півночі Ізраїлю протягом всього ранку четверга, 4 липня, коли "Хезболла" розпочала масовану атаку. Вона була однією з найбільших за дев’ять місяців конфлікту.

"Хезболла" випустила 200 ракет і 20 безпілотників у бік Голанських висот. Внаслідок атаки загинув один військовий ЦАХАЛу, ще двоє людей отримали поранення.

Армія Ізраїлю заявила, що деякі з ракет були збиті "Залізним куполом", а більшість безпілотників були перехоплені винищувачами та наземними системами ППО.

Внаслідок ударів виникли пожежі. Одна з них була зафіксована в торговому центрі в Акко, поблизу Хайфи. Пожежа виникла внаслідок падіння уламків із перехоплювача.

У відповідь на атаку ізраїльські винищувачі вразили кілька ракетних установок "Хезболли" на півдні Лівану та додаткові цілі в містах Рам'є та Хула.