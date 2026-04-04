Ізраїль готується атакувати енергооб'єкти Ірану, але чекає дозволу від США, - Sky News

Ізраїль перебуває в очікуванні дозволу США, щоб завдати ударів по енергетичних об'єктах Ірану. Вони можуть відбутися вже зовсім скоро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

У своїй новій заяві Трамп сказав, що в Ірану є 48 годин на укладення угоди або ж відкриття Ормузької протоки. В іншому разі на країну чекає "пекло".

Варто зазначити, що ці коментарі прозвучали після того, як президент США Дональд Трамп висунув Ірану черговий ультиматум.

Нагадаємо, що операція США та Ізраїлю проти Ірану розпочалася наприкінці лютого і вже триває понад місяць.

Днями президент США Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон припинить війну протягом двох-трьох тижнів. При цьому у своєму зверненні до нації він сказав, що по Ірану протягом цього часу буде завдано дуже сильного удару, додавши, що країну повернуть у кам'яний вік.

Буквально того ж дня Трамп заявив, що сили США та Ізраїлю знищили найбільший міст Ірану B1, який з'єднував Тегеран і Карадж. У цьому ж пості він знову закликав Іран до угоди.

До слова, лідер США вже неодноразово стверджував, що Іран запитував у США припинення вогню, хоча Тегеран відкидає це.