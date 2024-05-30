Ізраїль узяв під контроль стратегічний коридор на кордоні Сектора Газа з Єгиптом, - AP

Один із чиновників на умовах анонімності зазначив, що Ізраїль повідомив Єгипет про захоплення коридору. Військові виявили близько 20 тунелів, зокрема раніше невідомих, а також 82 точки доступу до них. Однак невідомо, чи використовуються ці тунелі у даний час.

Коридор є частиною великої демілітаризованої зони вздовж усього ізраїльсько-єгипетського кордону. Згідно з мирною угодою між країнами від 1979 року, кожній стороні дозволено розміщувати в цій зоні лише невелику кількість військ або прикордонників, хоча ця кількість може бути змінена за взаємною згодою. На момент підписання угоди, ізраїльські війська контролювали Сектор Гази, доки Ізраїль не вивів свої війська і поселенців у 2005 році.

Вузький коридор, шириною близько 100 метрів (ярдів) на окремих ділянках, простягається на 14-кілометровій ділянці кордону з Єгиптом з боку Сектора Газа та вміщує пункт пропуску "Рафах", через який палестинці потрапляють до Єгипту. З моменту захоплення Гази в 2007 році, ХАМАС має повну свободу дій на кордоні.

Однак Тель-Авів стверджує, що коридор пронизаний тунелями, якими постачається зброя та інші товари для ХАМАСу - незважаючи на багаторічну блокаду, запроваджену Ізраїлем та Єгиптом. Контрабандні тунелі були прориті під кордоном між смугою Газа та Єгиптом, щоб обійти ізраїльсько-єгипетську блокаду, запроваджену після приходу до влади ХАМАСу.

"Філадельфійський коридор слугував кисневою лінією ХАМАСу, через яку бойовики регулярно здійснювали контрабанду зброї до Гази", - заявив головний військовий речник Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі.

Захоплення "Філадельфійського коридору" може ускладнити відносини Ізраїлю з Єгиптом, який скаржиться на просування ізраїльтян до свого кордону. Каїр заявляє, що будь-яке збільшення військ у стратегічній прикордонній зоні порушить мирну угоду між країнами.

Обмежена операція в Рафаху

Тим часом Ізраїль поглибив своє вторгнення у місто Рафах. Військові повідомили, що у вівторок, 28 травня, до військ, що діють у місті, приєдналася п'ята бригада чисельністю до кількох тисяч солдатів.

Ізраїльський військовий чиновник зазначив, що Ізраїль також взяв "тактичний контроль" над Тель аль-Султан, - районом на північно-західній околиці Рафаха. Водночас, за його словами, вторгнення у місто залишається "обмеженою за обсягом і масштабом операцією".

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що захоплення "Філадельфійського коридору" буде відповідати "обмеженій" наземній операції, про яку ізраїльські офіційні особи поінформували команду президента Джо Байдена щодо міста Рафах.

"Коли вони поінформували нас про свої плани щодо Рафаха, вони передбачали просування по цьому коридору і вихід з самого міста, щоб чинити тиск на ХАМАС у місті", - сказав Кірбі.