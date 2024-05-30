Израиль взял под контроль стратегический коридор на границе Сектора Газа с Египтом, - AP

Один из чиновников на условиях анонимности отметил, что Израиль уведомил Египет о захвате коридора. Военные обнаружили около 20 тоннелей, в том числе ранее неизвестных, а также 82 точки доступа к ним. Однако неизвестно, используются ли эти тоннели в настоящее время.

Коридор является частью большой демилитаризованной зоны вдоль всей израильско-египетской границы. Согласно мирному соглашению между странами от 1979 года, каждой стороне разрешено размещать в этой зоне лишь небольшое количество войск или пограничников, хотя это количество может быть изменено по взаимному согласию. На момент подписания соглашения, израильские войска контролировали Сектор Газа, пока Израиль не вывел свои войска и поселенцев в 2005 году.

Узкий коридор, шириной около 100 метров (ярдов) на отдельных участках, простирается на 14-километровом участке границы с Египтом со стороны Сектора Газа и вмещает пункт пропуска "Рафах", через который палестинцы попадают в Египет. С момента захвата Газы в 2007 году, ХАМАС имеет полную свободу действий на границе.

Однако Тель-Авив утверждает, что коридор пронизан туннелями, по которым поставляется оружие и другие товары для ХАМАСа - несмотря на многолетнюю блокаду, введенную Израилем и Египтом. Контрабандные тоннели были прорыты под границей между полосой Газа и Египтом, чтобы обойти израильско-египетскую блокаду, введенную после прихода к власти ХАМАСа.

"Филадельфийский коридор служил кислородной линией ХАМАСа, через которую боевики регулярно осуществляли контрабанду оружия в Газу", - заявил главный военный представитель Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари.

Захват "Филадельфийского коридора" может усложнить отношения Израиля с Египтом, который жалуется на продвижение израильтян к своей границе. Каир заявляет, что любое увеличение войск в стратегической пограничной зоне нарушит мирное соглашение между странами.

Ограниченная операция в Рафахе

Тем временем Израиль углубил свое вторжение в город Рафах. Военные сообщили, что во вторник, 28 мая, к войскам, действующим в городе, присоединилась пятая бригада численностью до нескольких тысяч солдат.

Израильский военный чиновник отметил, что Израиль также взял "тактический контроль" над Тель аль-Султан, - районом на северо-западной окраине Рафаха. В то же время, по его словам, вторжение в город остается "ограниченной по объему и масштабу операцией".

Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что захват "Филадельфийского коридора" будет соответствовать "ограниченной" наземной операции, о которой израильские официальные лица проинформировали команду президента Джо Байдена по городу Рафах.

"Когда они проинформировали нас о своих планах в отношении Рафаха, они предусматривали продвижение по этому коридору и выход из самого города, чтобы оказать давление на ХАМАС в городе", - сказал Кирби.