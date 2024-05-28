Як під удар Ізраїлю по Рафаху потрапив табір біженців та чим це загрожує

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 26 травня завдала удару по місту Рафах на півдні Сектору Газа у відповідь на обстріл Тель-Авіва бойовиками ХАМАС. Внаслідок атаки, крім терористів, загинули понад сорок цивільних палестинців.

Детальніше про цей інцидент, реакцію на нього та можливі наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

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Місто Рафах на півдні Сектору Газа - останній населений пункт палестинського анклаву, який залишається під контролем терористів з ХАМАС. 7 травня ЦАХАЛ провів обмежену операцію в Рафаху, взявши під контроль однойменний пропускний пункт на кордоні з Єгиптом. Після цього підконтрольна терористам частина Гази опинилася у повному оточенні.

Влада Ізраїлю продовжує дотримуватися заявленої мети - повністю очистити Газу від бойовиків. Але повномасштабна зачистка Рафаха так і не почалася. З міста триває евакуація мирних жителів, змушених перебратися до Рафаху з інших частин Сектору Газа, йдеться майже про мільйон осіб. Тим не менш, у місті залишається величезна кількість біженців, розміщених у наметових таборах.

Обставини обстрілу Рафаха

Після початку операції Ізраїлю в Секторі Газа ХАМАС був змушений зосередитися на оборонних діях. Але 26 травня, вперше за чотири місяці, бойовики запустили вісім ракет із Рафаху по Тель-Авіву.

ЦАХАЛ завдав авіаудар у відповідь по Рафаху, ліквідувавши двох високопоставлених командирів ХАМАС. Згідно із заявами ізраїльської армії, ці бойовики планували теракти на Західному березі річки Йордан.

Але ізраїльські бомби впали приблизно за 40 метрів від наметового табору біженців, виникла пожежа, внаслідок якої загинуло понад 40 цивільних палестинців.

Як відреагували в Ізраїлі та світі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав те, що сталося "трагічною помилкою". Влада Ізраїлю розпочала розслідування, за підсумками якого може бути порушена кримінальна справа.

У світі обстріл Рафаха спричинив різко негативну реакцію. З різкими заявами виступили не лише низка арабських країн і Туреччина, а й європейські лідери.

"Я максимально рішуче засуджую те, що трапилося", - заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель. З аналогічними заявами виступили і глави МЗС Німеччини, Іспанії, Ірландії та інших країн-членів ЄС.

На цьому тлі відносно м'якою була офіційна реакція США.

"Ізраїль має право переслідувати ХАМАС, і ми розуміємо, що в результаті цього удару загинули двоє високопосадовців ХАМАС, які несуть відповідальність за напади на ізраїльських цивільних осіб, але, як ми ясно дали зрозуміти, Ізраїль має вжити всіх можливих запобіжних заходів для захисту цивільного населення", - йдеться у заяві представника Радбезу США.

Як обстріл Рафаха вплине на ситуацію у Секторі Газа

Як зазначає видання Axios, зараз у Білому домі аналізують, чи не перейшла влада Ізраїлю "червоні лінії", окреслені для них президентом Джо Байденом.

У міру розвитку ізраїльської операції у Секторі Газа у Вашингтоні займали дедалі більш критичну позицію до дій свого стратегічного партнера. Зокрема, раніше Байден заявляв, що у разі вторгнення ЦАХАЛ до Рафаха США припинять постачання Ізраїлю озброєнь.

При цьому незадовго до авіаудару по Рафаху у Білому домі вважали, що змогли вплинути на операційні плани ізраїльтян, щоб їхня операція на півдні Сектору Газа не призвела до масових жертв серед мирного населення. Після того, що сталося 26 травня, тиск на Байдена, щоб він зайняв більш жорстку позицію щодо дій Ізраїлю, очевидно, посилиться.

Очевидно, посилиться й міжнародний тиск на Ізраїль. Міжнародний суд ООН 24 травня зобов'язав Ізраїль припинити бойові дії на півдні Сектору Газа, а прокурор Міжнародного кримінального суду запросив видачу ордерів на арешт Нетаньяху та міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта разом із трьома лідерами ХАМАС.

Тим часом, ситуація в Рафаху залишається напруженою. 27 травня єгипетський прикордонник відкрив вогонь по солдатах ЦАХАЛ, які перебували на палестинському боці кордону, і був убитий вогнем у відповідь.

Під час написання матеріалу використовувалися публікації Axios, The Times of Israel, Al Jazeera, заяви ізраїльських та європейських чиновників.