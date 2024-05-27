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Ізраїль продовжує операції в Рафаху попри заборону Міжнародного кримінального суду, - Bloomberg

Понеділок 27 травня 2024 01:35
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Ізраїль продовжує операції в Рафаху попри заборону Міжнародного кримінального суду, - Bloomberg Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Збройні сили Ізраїлю продовжують свої операції проти ХАМАСу у місті Рафах на півдні Сектора Газа, незважаючи на рішення Міжнародного кримінального суду (МКС), який наказує їм припинити таку діяльність в ім’я збереження цивільного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg і Reuters.

Як повідомило міністерство охорони здоров'я Гази, кероване ХАМАСом, щонайменше 27 людей загинули в результаті авіаудару в районі, переповненому біженцями в наметах на північний захід від Рафаха. На кадрах у соціальних мережах видно, як вогонь поширюється по наметах, поки люди витягують загиблих і поранених, пише видання.

"Наші команди роблять усе можливе, щоб врятувати життя", — йдеться в заяві Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про щонайменше 20 загиблих палестинців після низки ізраїльських авіаударів по табору для переміщених осіб у Рафаху повідомляє також Reuters з посиланням на представника цивільної служби з надзвичайних ситуацій.

Тим часом ізраїльські військові заявили, що завдали удару по "комплексу в Рафаху, де діяли значні терористи ХАМАС. Удару було завдано по законним цілям".

Bloomberg пише, що цей район не був серед тих, що ізраїльські військові наказали евакуювати перед наступом на Рафах, тому до нього прибуло багато людей, які тікали з більш небезпечних районів.

За інформацією видання, переговори про припинення вогню в Газі мають відновитися цього тижня після зустрічі в Парижі між керівником розвідки Ізраїлю, головою Центрального розвідувального управління США та міністром закордонних справ Катару.

Рішення МКС щодо операцій Ізраїлю в Рафаху

Формулювання рішення суду викликало різні тлумачення. Багато хто розцінює це як наказ припинити наступ, і про це широко повідомлялося в п'ятницю. Але ізраїльські офіційні особи кажуть, що наказ є умовним — їхні військові повинні припинити будь-які дії, які можуть знищити цивільне населення.

У неділю, 26 травня, бойовики ХАМАСу з території Рафаху обстріляли Ізраїль. Це сталося вперше за чотири місяці.

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