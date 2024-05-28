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Ізраїль заявив, що причиною пожежі у таборі в Рафаху могла бути "вторинна детонація"

Ізраїль, Вівторок 28 травня 2024 22:05
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Ізраїль заявив, що причиною пожежі у таборі в Рафаху могла бути "вторинна детонація" Фото: ізраїльські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) представила попередні висновки розслідування авіаатаки в районі табору біженців Тель-Аль-Султан, який розміщений на заході міста Рафах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу армії Ізраїлю.

Ізраїльські військові стверджують, що в ніч на 26 травня авіація знищила командирів палестинського руху ХАМАС Ясіна Рабіа та Халеда Наджара, завдавши удару двома боєприпасами по комплексу, який був за 1,7 кілометра від гуманітарної зони Тель-Аль-Султан.

ЦАХАЛ також запевняє, що детально перевірив інформацію розвідки перед атакою, щоб не зачепити цивільних палестинців, а літаки били боєприпасами з 17-кілограмовими боєголовками, які не могли завдати масштабних руйнувань.

За попередніми висновками, масштабну пожежу в таборі могла спровокувати вторинна детонація боєприпасів на землі.

Армія Ізраїлю підозрює, що в районі удару зберігалися боєприпаси, зброя чи інші матеріали, які могли вибухнути. Військові відмітили на мапі ракетну пускову установку, яка була за 43 метри від місця удару по командирах ХАМАСу.

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Зазначається, що розслідування ще триває.

Що передувало

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 26 травня завдала удару по місту Рафах на півдні Сектору Газа у відповідь на обстріл Тель-Авіва бойовиками ХАМАС. Внаслідок атаки, крім терористів, загинули понад сорок цивільних палестинців.

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