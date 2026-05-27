Ізраїль створює "мікроповітряні сили": з якими загрозами вони будуть боротись

Армія оборони Ізраїлю формує спеціальні підрозділи мікроповітряних сил для боїв на півдні Лівану. Це дозволяє піхоті самостійно проводити розвідку та завдавати ударів по бойовиках Хезболли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Ynet News .

Сухопутні війська Ізраїлю проходять через найшвидшу технологічну зміну у своїй історії. Раніше безпілотники були лише допоміжним інструментом, але тепер кожен польовий підрозділ має власні повітряні сили.

Школу безпілотників Північного командування є одним із військових закладів, в якому куються БпЛА-сили ЦАХАЛ. Сьогодні дронові технології використовують десятки резервних команд безпосередньо на лінії фронту.

Командир школи, пояснює нову концепцію так:

"Ми перетворили війну за допомогою безпілотників на професію. Якщо раніше безпілотники були невеликим інструментом підтримки, то сьогодні польові підрозділи мають власні "мікроповітряні сили". Значна частина місій, від ідентифікації ворога, визначення цілей, скидання корисних вантажів, управління важчими безпілотниками та інших складних завдань, які неможливо деталізувати, тепер виконується самостійно безпілотниками".

Тактичний кошмар у горах Лівану

Рельєф південного Лівану створює величезні проблеми для військових. Глибокі долини та густі чагарники дозволяють бойовикам Хезболлі надійно маскуватися. Дрони стали єдиним способом повністю контролювати цей простір.

Досвідчений оператор бачить те, що приховано від очей звичайної піхоти. Це робить польового командира майже всемогутнім.

Уроки від ЗСУ

Ізраїль уважно вивчає досвід російсько-української війни, тому що головною загрозою останніх місяців стали FPV-дрони Хезболли. Деякі з них використовують оптоволоконні кабелі, що робить їх невразливими для радіоелектронної боротьби.

Командування впроваджує нову оборонну доктрину. Вона включає системи виявлення та перехоплення, проте ідеального рішення поки не існує. Крива навчання зростає шаленими темпами з обох сторін конфлікту.

Одних лише технологій для перемоги недостатньо. У школі готують спеціалізованих солдатів - спостерігачів неба. Вони відповідають за раннє попередження про підліт ворожих апаратів.

Армія тепер використовує комплексний захист від дронів:

Спеціальні фізичні захисні сітки.

Маскування під особливості рельєфу.

Використання стрілецької зброї для збиття дронів.

Постійне сканування радіоефіру.

Ця доктрина є останнім шаром захисту, як бронежилет для солдата.

"Це однозначно рятує життя. Ми хочемо донести це повідомлення до якомога більшої кількості солдатів у польових умовах, бо, зрештою, ця доктрина є останнім і найважливішим шаром захисту", - каже керівник школи дронів.