Ізраїль та Іран продовжують удари попри оголошене Трампом перемир'я, - ЗМІ

Після досягнення угоди представник США розповів NYT, що американські військові удари по Ірану були припиненні згідно з двотижневою угодою про припинення вогню.

Однак The Times of Israel нещодавно написало, що ВПС Ізраїлю продовжують завдавати ударів, незважаючи на оголошення про припинення вогню. Паралельно Іран випустив кілька залпів балістичних ракет по Ізраїлю.

Трохи пізніше ToI додало, що ні Іран, ні США - не запропонували жодних термінів для початку того самого перемир'я. І наразі Тегеран продовжує атакувати не тільки Ізраїль, а й країни Перської затоки, серед яких: Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Кувейт і Бахрейн.

Тим часом CNN повідомляє, що Ізраїль дотримуватиметься режиму припинення вогню, наслідуючи приклад президента США Дональда Трампа. Однак країна робить це неохоче.

За словами джерела, в Ізраїлю ще є в списку цілі та завдання, які країна хотіла б досягти військовими методами.