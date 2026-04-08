Израиль и Иран продолжают удары несмотря на объявленное Трампом перемирие, - СМИ

В ночь на 8 апреля США, Израиль и Иран достигли соглашения о двухнедельном перемирии. Однако последние две страны до сих пор продолжают боевые действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel, CNN и NYT.
После достижения сделки представитель США рассказал NYT, что американские военные удары по Ирану были прекращении согласно двухнедельному соглашению о прекращении огня.
Однако The Times of Israel недавно написало, что ВВС Израиля продолжают наносить удары, несмотря на объявление о прекращении огня. Параллельно Иран выпустил несколько залпов баллистических ракет по Израилю.
Чуть позже ToI добавило, что ни Иран, ни США - не предложили никаких сроков для начала того самого перемирия. И на данный момент Тегеран продолжает атаковать не только Израиль, но и страны Персидского залива, среди которых: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт и Бахрейн.
Тем временем CNN сообщает, что Израиль будет соблюдать режим прекращения огня, следуя примеру президента США Дональда Трампа. Однако страна делает это неохотно.
По словам источника, у Израиля еще есть в списке цели и задачи, которые страна хотела бы достичь военными методами.
Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал разбомбить все иранские мосты и электростанции в ночь на 8 апреля, если страна не откроет Ормузский пролив.
По итогу стороны через посредников, в частности Пакистан, вели переговоры и пришли к временной сделке. В эту ночь Трамп объявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном в обмен на открытие Ормузкого пролива. За эти пару недель стороны должны будут достичь окончательной сделки о мире. По данным СМИ, Иран и Израиль тоже согласились на перемирие.
Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи тоже публично подтвердил, что Тегеран прекратит огонь, если прекратятся атаки на Иран. Также он анонсировал открытие Ормузкого пролива на период перемирия.
Согласно публикациям СМИ, уже в эту пятницу, 10 апреля, в Пакистане пройдут первые прямые переговоры между США и Ираном с начала войны. Их, вероятно, со стороны Вашингтона возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс.