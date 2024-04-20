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Ізраїль просить США надати йому більше зброї, - Bloomberg

Фото: Ізраїль запросив у США додаткові озброєння (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ізраїль звернувся до Сполучених Штатів з проханням надати йому більше танкових боєприпасів і тактичних машин. Тель-Авів намагається поповнити свої запаси на тлі війни у Секторі Газа та зростанні напруженості у відносинах з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Три джерела агентства на умовах анонімності зазначили, що запит був поданий 19 квітня. За їхніми словами, адміністрація президента США ще не розпочала офіційну оцінку.

Державний департамент і Рада національної безпеки відмовилися від коментарів.

Агентство зазначає, що цей запит є окремим від запиту на додаткове фінансування у розмірі 95 млрд доларів, який Конгрес планує ухвалити цими вихідними для надання військової допомоги Ізраїлю та Україні. Один із чиновників сказав, що США ще не розпочали процес розгляду запиту, який у кожному разі, займе багато місяців і не гарантує продажу.

За словами одного з чиновників, більшу частину продажу становитимуть танкові боєприпаси, а другу частину - сімейство середніх тактичних машин Oshkosh Corp.

Агентство зазначає, що новий запит також відрізняється від попереднього запиту на продаж Ізраїлю понад 1000 500-фунтових бомб MK-82 і понад 1000 250-фунтових бомб малого діаметру, а також запалів для інших боєприпасів, які все ще очікують схвалення Конгресу. У разі схвалення і підписання контракту, ці боєприпаси будуть поставлені не раніше 2025 року.

Раніше газета The Wall Street Journal повідомляла, що адміністрація обговорює запит Ізраїлю на передачу 120-мм танкових боєприпасів, транспортних засобів та мінометних мін на суму 1 млрд доларів.

Як зазначає Bloomberg, будь-який подібний запит знову поставить адміністрацію Джо Байдена у делікатне становище, адже глава Білого дому заявив, що американська підтримка оборони Ізраїлю є "залізною" після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Загострення протистояння Ізраїлю з Іраном

Потреби Ізраїлю у додатковій зброї актуалізувалися 13 квітня, коли його протиповітряна оборона за допомогою США, Великої Британії та інших країн, відбила шквал з випущених Іраном близько 300 безпілотників і ракет. Це викликало побоювання ескалації "око за око" і посилило занепокоєння щодо більш ширшої війни у регіоні Близького Сходу.

У ніч на п'ятницю, 19 квітня, Ізраїль завдав удару у відповідь, уразивши РЛС комплексу ППО біля аеропорту іранського міста Ісфахан.

У Держдепартаменті США заявили, що не брали участі в цій операції, а Білий дім відмовився коментувати цю подію.

Пізніше ізраїльські ЗМІ оприлюднили супутникові знімки, на яких зафіксовані пошкодження радіолокаційної системи біля Ісфахану.

Крім того, ввечері у п'ятницю, 19 квітня, неподалік від Багдаду прогримів потужний вибух на військовій базі, яку використовують Сили народної мобілізації Іраку (PMF). Внаслідок атаки є поранені та руйнування.

США та Ізраїль заперечили будь-яку причетність до цієї повітряної атаки.

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Ізраїль