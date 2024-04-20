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В Іраку прогримів потужний вибух на військовій базі, - Reuters

Субота 20 квітня 2024 01:57
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В Іраку прогримів потужний вибух на військовій базі, - Reuters Фото: в Іраку стався вибух на військовій базі (flickr.com)
Автор: Володимир Костирін

Недалеко від Багдада стався сильний вибух на військовій базі, яку використовують Іракські Сили народної мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що вибух був достатньо потужним, а стався інцидент пізно в п'ятницю.

Агентство Reuters із посиланням на армійські джерела пише, що військова база, де стався вибух, "використовується Силами народної мобілізації Іраку (PMF)".

"Два джерела безпеки заявили, що вибух став результатом невідомого авіаудару, який стався близько опівночі в п'ятницю. Два джерела PMF відзначили, що удари не призвели до жертв, але завдали матеріальних збитків", - передає Reuters.

Крім того, представники PMF розповіли агентству, що удари були спрямовані по штабу PMF на військовій базі Калсо поблизу міста Іскандарія, приблизно в 50 км на південь від Багдада.

Натомість AFP цитує джерело в міністерстві внутрішніх справ Іраку, яке стверджує, що внаслідок вибуху загинула одна людина та вісім отримали поранення.

"Один із них загинув під час "бомбардування" іракської військової бази, яку використовували проіранські ополченці", - передає Times of Israel.

Зв'язки PMF з Тегераном

Варто додати, що іракські Сили народної мобілізації пов'язують з іранськими проксі.

Оглядачі часто зауважують, що Сили народної мобілізації (PMF) - коаліція ополченців - номінально перебуває під контролем іракських військових. Раніше взимку ця організація оголосила у своїй заяві, що заступника глави її операцій у Багдаді Муштака Талеба аль-Саїді, також відомого як Абу Таква, було вбито "в результаті жорстокої американської агресії".

Що передувало

Нагадаємо, раніше на початку січня стало відомо, що після серії нападів на американські сили на Близькому сході військові США завдали авіаудару по Багдаду. Зокрема, по високопоставленому командиру іракського ополчення, якого вони звинувачують у нападах на американські війська в країні.

Також перед тим повідомлялося, що у відповідь на інші напади на свої військові бази на Близькому Сході сили США завдали ударів по двох об'єктах Ірану в Сирії.

Додамо, у листопаді минулого року Штати завдали авіаударів у відповідь на напад на авіабазу Аль-Асад в Іраку та ліквідували від п'яти до восьми бойовиків.

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