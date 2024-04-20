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США та Ізраїль відкидають причетність до удару по військовій базі в Іраку

Ірак, Субота 20 квітня 2024 04:38
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США та Ізраїль відкидають причетність до удару по військовій базі в Іраку Фото: Ізраїль та США відкидають звинувачення в атаці на Ірак (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Військові Ізраїлю та США заявили про непричетність до удару по військовій базі Сил народної мобілізації Іраку поблизу Багдада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне командування Збройних сил США у соцмережі Х.

"Нам відомі повідомлення про те, що Сполучені Штати сьогодні завдали авіаударів по Іраку. Ці повідомлення не відповідають дійсності. Сполучені Штати не завдавали сьогодні повітряних ударів по Іраку", - йдеться у повідомленні.

Водночас, ізраїльський чиновник в інтерв'ю CNN заявив, що Ізраїль не причетний до вибухів в Іраку.

Повітряна атака на Ірак

Пізно ввечері у п'ятницю, 19 квітня, неподалік від Багдаду прогримів потужний вибух на військовій базі, яку використовують Сили народної мобілізації Іраку (PMF).

За останніми даними, п'ять вибухів пролунали у штабі Сил на військовій базі Калсу біля міста Аль-Машру на шосе на північ від провінції Вавилон.

Член Комітету з безпеки в провінції Вавилон Муханнад аль-Аназі зазначив, що внаслідок атаки, зазнали поранень щонайменше троє членів Сил народної мобілізації Іраку.

Атака завдала суттєвих матеріальних збитків. На місці інциденту працює слідча група.

Оглядачі часто зауважують, що Сили народної мобілізації (PMF) - коаліція ополченців - номінально перебуває під контролем іракських військових.

Що передувало

На початку січня стало відомо, що після серії нападів на американські сили на Близькому Сході, військові США завдали авіаудару по Багдаду. Атака була спрямована по високопоставленому командиру іракського ополчення, якого вони звинувачують у нападах на американські війська в країні.

Також у відповідь на інші напади на свої військові бази на Близькому Сході сили США вдарили по двох об'єктах Ірану в Сирії.

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