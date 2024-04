США та Ізраїль відкидають причетність до удару по військовій базі в Іраку

"Нам відомі повідомлення про те, що Сполучені Штати сьогодні завдали авіаударів по Іраку. Ці повідомлення не відповідають дійсності. Сполучені Штати не завдавали сьогодні повітряних ударів по Іраку", - йдеться у повідомленні.

Водночас, ізраїльський чиновник в інтерв'ю CNN заявив, що Ізраїль не причетний до вибухів в Іраку.

Пізно ввечері у п'ятницю, 19 квітня, неподалік від Багдаду прогримів потужний вибух на військовій базі, яку використовують Сили народної мобілізації Іраку (PMF).

За останніми даними, п'ять вибухів пролунали у штабі Сил на військовій базі Калсу біля міста Аль-Машру на шосе на північ від провінції Вавилон.

Член Комітету з безпеки в провінції Вавилон Муханнад аль-Аназі зазначив, що внаслідок атаки, зазнали поранень щонайменше троє членів Сил народної мобілізації Іраку.

Атака завдала суттєвих матеріальних збитків. На місці інциденту працює слідча група.

Оглядачі часто зауважують, що Сили народної мобілізації (PMF) - коаліція ополченців - номінально перебуває під контролем іракських військових.

IRAQ: Massive explosion in Kalsu military camp in Babil, strikes targeted pro-Iran PMF. At least one killed, Israel suspected pic.twitter.com/BhSK2HT7tA