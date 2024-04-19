Білий дім та Держдепартамент відмовилися коментувати ракетну атаку Ізраїлю на Іран
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не може коментувати повідомлення ЗМІ про деталі нічної атаки Ізраїлю на Іран та підкреслив, що Сполучені Штати не брали участі в жодних наступальних операціях Ізраїлю. У Білому домі також відмовилися коментувати атаку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Xinhua.
"Звіти, які ви бачили, я не збираюся коментувати, за винятком того, що Сполучені Штати не брали участі в жодних наступальних операціях", - сказав Блінкен на прес-конференції в Італії після завершення зустрічі з міністрами закордонних справ країн "Групи семи" (G7).
Він відповідав на запитання журналіста, який просив підтвердити повідомлення ЗМІ про те, що в четвер Вашингтон отримав завчасне попередження від Ізраїлю про неминучий удар по Ірану у відповідь на напад Тегерана на Ізраїль минулого тижня.
"На чому ми зосереджені, на чому зосереджена G7, і знову ж таки, це відображено в нашій заяві та в нашій розмові, - це наша робота з деескалації напруженості, з деескалації будь-якого потенційного конфлікту", - сказав Блінкен у своїх перших публічних коментарях щодо ізраїльської атаки з боку члена кабінету міністрів адміністрації президента США Джо Байдена.
Держсекретар також відмовився відповідати на питання, що стосуються оцінки Білим домом того, чи закінчилися ізраїльські удари і чи буде Іран відповідати.
Додамо, що у Білому домі також відмовилися коментувати ракетний удар Ізраїлю по Ірану. Про це на прес-брифінгу заявила речник Білого дому Карін Жан-П'єр.
Відсутність коментарів є незвичним явищем для Білого дому, який завжди уважно стежить за актуальними подіями на Близькому Сході.
Ракетний обстріл Ірану
В ніч на 14 квітня Іран масштабно атакував Ізраїль ударними безпілотниками і ракетами. Цілі запускалися з території Ірану та маріонетками іранського режиму з території Іраку, Сирії, Лівану та Ємену.
Атака стала відповіддю Тегерану на удар ізраїльтян по консульству Ірану в Дамаску 1 квітня, під час якого загинуло кілька іранських генералів Корпусу вартових ісламської революції.
Вранці 19 квітня армія оборони Ізраїлю завдала повітряного удару по Ірану у відповідь. ЦАХАЛ вдарив ракетами і дронами по території військової бази біля міста Ісхафан.
Сполучені Штати не підтримали плани Ізраїлю вдарити по Ірану у відповідь на нещодавній масований обстріл.
Представник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що США не хочуть ескалації конфлікту на Близькому Сході.
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