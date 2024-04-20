Израиль просит США предоставить ему больше оружия, - Bloomberg

Три источника агентства на условиях анонимности отметили, что запрос был подан 19 апреля. По их словам, администрация президента США еще не начала официальную оценку.

Государственный департамент и Совет национальной безопасности отказались от комментариев.

Агентство отмечает, что этот запрос является отдельным от запроса на дополнительное финансирование в размере 95 млрд долларов, который Конгресс планирует принять в эти выходные для оказания военной помощи Израилю и Украине. Один из чиновников сказал, что США еще не начали процесс рассмотрения запроса, который в любом случае, займет много месяцев и не гарантирует продажи.

По словам одного из чиновников, большую часть продажи составят танковые боеприпасы, а вторую часть - семейство средних тактических машин Oshkosh Corp.

Агентство отмечает, что новый запрос также отличается от предыдущего запроса на продажу Израилю более 1000 500-фунтовых бомб MK-82 и более 1000 250-фунтовых бомб малого диаметра, а также запалов для других боеприпасов, которые все еще ожидают одобрения Конгресса. В случае одобрения и подписания контракта, эти боеприпасы будут поставлены не ранее 2025 года.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что администрация обсуждает запрос Израиля на передачу 120-мм танковых боеприпасов, транспортных средств и минометных мин на сумму 1 млрд долларов.

Как отмечает Bloomberg, любой подобный запрос снова поставит администрацию Джо Байдена в деликатное положение, ведь глава Белого дома заявил, что американская поддержка обороны Израиля является "железной" после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.