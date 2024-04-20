Атака Ізраїлю на Іран: ЗМІ оприлюднили супутникові знімки пошкодженої РЛС
Під час повітряної атаки на Іран минулої ночі, армія Ізраїлю пошкодила радіолокаційну систему біля аеропорту міста Ісфахан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
У розпорядження агентства потрапили супутникові знімки, на яких зафіксовані пошкодження після ізраїльського удару по цьому району вночі.
Додаткові супутникові знімки радара з синтезованою апертурою також свідчать про те, що об'єктом обстрілу була радіолокаційна станція поблизу аеропорту Ісфахана.
Знімки радара з синтезованою апертурою Umbra, отримані о 0648Z 19APR2024, демонструють пошкодження іранської батареї стратегічних зенітно-ракетних комплексів С-300ПМУ2 в Ісфахані з 15APR2024. На знімках видно пошкоджений радар виявлення цілі 30N6E, який все ще перебуває на стаціонарній стійці радара.
Водночас, інші компоненти системи батареї були вивезені з полігону. Їхній статус і місцезнаходження наразі невідомі. Високопоставлене американське військове джерело у розмові з FOX News зазначило, що "ізраїльтяни влучили в те, у що мали намір влучити".
Фото: Chris Biggers (twitter.com/CSBiggers)
Атака Ізраїлю на Іран
В ніч на 14 квітня Іран масштабно атакував Ізраїль ударними безпілотниками і ракетами. Цілі запускалися з території Ірану та маріонетками іранського режиму з території Іраку, Сирії, Лівану та Ємену. Більшість ракет і дронів були успішно збиті силами ізраїльської ППО.
Атака стала відповіддю Тегерану на удар ізраїльтян по консульству Ірану в Дамаску 1 квітня, під час якого загинуло кілька іранських генералів Корпусу вартових ісламської революції.
Вранці 19 квітня армія оборони Ізраїлю завдала повітряного удару по Ірану у відповідь на масштабну атаку. ЦАХАЛ вдарив ракетами і дронами по території військової бази біля міста Ісхафан.
Згідно з повідомленням телеканалу ABC, ймовірний ізраїльський удар під Ісфаханом був націлений на радіолокаційну систему, яка була частиною системи протиповітряної оборони іранського ядерного об'єкту в Натанзі.
Сполучені Штати не підтримали плани Ізраїлю вдарити по Ірану у відповідь на нещодавній масований обстріл.
Білий дім та Держдепартамент відмовилися коментувати ракетну атаку Ізраїлю на Іран.
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