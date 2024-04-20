Атака Ізраїлю на Іран: ЗМІ оприлюднили супутникові знімки пошкодженої РЛС

Під час повітряної атаки на Іран минулої ночі, армія Ізраїлю пошкодила радіолокаційну систему біля аеропорту міста Ісфахан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

У розпорядження агентства потрапили супутникові знімки, на яких зафіксовані пошкодження після ізраїльського удару по цьому району вночі.

Додаткові супутникові знімки радара з синтезованою апертурою також свідчать про те, що об'єктом обстрілу була радіолокаційна станція поблизу аеропорту Ісфахана.

Знімки радара з синтезованою апертурою Umbra, отримані о 0648Z 19APR2024, демонструють пошкодження іранської батареї стратегічних зенітно-ракетних комплексів С-300ПМУ2 в Ісфахані з 15APR2024. На знімках видно пошкоджений радар виявлення цілі 30N6E, який все ще перебуває на стаціонарній стійці радара.

Водночас, інші компоненти системи батареї були вивезені з полігону. Їхній статус і місцезнаходження наразі невідомі. Високопоставлене американське військове джерело у розмові з FOX News зазначило, що "ізраїльтяни влучили в те, у що мали намір влучити".

Фото: Chris Biggers (twitter.com/CSBiggers)