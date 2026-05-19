Ізраїль побудував дві секретні військові бази в Іраку для війни проти Ірану

Всього за рік у режимі секретності Ізраїль повністю збудував та оснастив відразу дві таємні бази на території Іраку. Ізраїльські війська почали готуватися до будівництва баз ще наприкінці 2024 року, визначаючи віддалені місця для дій у майбутніх конфліктах.

Читайте також: Трамп відклав заплановані на завтра удари по Ірану і назвав причину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Іракські чиновники підтвердили NYT існування другої бази, хоча не розкрили її географічне місце, окрім того, що вона також знаходиться в західному пустельному регіоні.

Ізраїльська військова база була створена до війни Тель-Авіва та Вашингтона з Іраном, слугуючи логістичним центром для ізраїльських військово-повітряних сил і діяла з відома США. У матеріалі стверджується, що ізраїльські військові завдали авіаударів по іракських силах, які майже виявили це місце в березні.

Також є інформація, що Вашингтон знав щонайменше про одну з баз з червня 2025 року, можливо, й раніше, що натякає на те, що ця інформація приховується від стратегічного партнера Багдада.

Враховуючи, що Ізраїль та Ірак не мають дипломатичних відносин, це свідчить про "відверту неповагу до суверенітету Іраку", йдеться у статті

Уряд Іраку офіційно не визнав і не прокоментував існування цих форпостів, а ізраїльські військові відмовилися коментувати неодноразове прохання журналістів прокоментувати існування баз.