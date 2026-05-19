Израиль построил две секретные военные базы в Ираке для войны против Ирана

Всего за год в режиме секретности Израиль полностью построил и оснастил сразу две тайные базы на территории Ирака. Израильские войска начали готовиться к строительству баз еще в конце 2024 года, определяя отдаленные места для действий в будущих конфликтах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Иракские чиновники подтвердили NYT существование второй базы, хотя не раскрыли её географическое место, кроме того, что она также находится в западном пустынном регионе.

Израильская военная база была создана до войны Тель-Авива и Вашингтона с Ираном, служа логистическим центром для израильских военно-воздушных сил и действовала с ведома США. В материале утверждается, что израильские военные нанесли авиаудары по иракским силам, которые почти обнаружили это место в марте.

Также есть информация, что Вашингтон знал как минимум об одной из баз с июня 2025 года, возможно, и раньше, что намекает на то, что эта информация скрывается от стратегического партнера Багдада.

Учитывая, что Израиль и Ирак не имеют дипломатических отношений, это свидетельствует об "откровенном неуважении к суверенитету Ирака", говорится в статье

Правительство Ирака официально не признало и не прокомментировало существование этих форпостов, а израильские военные отказались комментировать неоднократную просьбу журналистов прокомментировать существование баз.