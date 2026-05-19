ua en ru
Вт, 19 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Израиль построил две секретные военные базы в Ираке для войны против Ирана

04:22 19.05.2026 Вт
2 мин
Иракские чиновники подтвердили существование сразу двух секретных баз "для поддержки ударов по Ирану"
aimg Филипп Бойко
Израиль построил две секретные военные базы в Ираке для войны против Ирана Фото: израильская армия (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Всего за год в режиме секретности Израиль полностью построил и оснастил сразу две тайные базы на территории Ирака. Израильские войска начали готовиться к строительству баз еще в конце 2024 года, определяя отдаленные места для действий в будущих конфликтах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Читайте также: Трамп отложил запланированные на завтра удары по Ирану и назвал причину

Иракские чиновники подтвердили NYT существование второй базы, хотя не раскрыли её географическое место, кроме того, что она также находится в западном пустынном регионе.

Израильская военная база была создана до войны Тель-Авива и Вашингтона с Ираном, служа логистическим центром для израильских военно-воздушных сил и действовала с ведома США. В материале утверждается, что израильские военные нанесли авиаудары по иракским силам, которые почти обнаружили это место в марте.

Также есть информация, что Вашингтон знал как минимум об одной из баз с июня 2025 года, возможно, и раньше, что намекает на то, что эта информация скрывается от стратегического партнера Багдада.

Учитывая, что Израиль и Ирак не имеют дипломатических отношений, это свидетельствует об "откровенном неуважении к суверенитету Ирака", говорится в статье

Правительство Ирака официально не признало и не прокомментировало существование этих форпостов, а израильские военные отказались комментировать неоднократную просьбу журналистов прокомментировать существование баз.

Какова ситуация вокруг Ирана

В Израиле сейчас обеспокоены возможностью того, что Трамп согласится заключить с Тегераном компромиссное соглашение, которое не решит ключевых вопросов безопасности для Иерусалима. Именно эти вопросы безопасности и стали причиной конфликта.

Между тем внутри администрации лидера США уже существуют разногласия: часть чиновников поддерживают более жесткую линию в отношении Ирана. Другая часть чиновников выступают за продолжение дипломатических переговоров.

А еще Трамп заявил, что "время для Ирана подходит к концу", и пригрозил последствиями в случае отказа Тегерана от "более выгодной сделки". В то же время американский президент добавил, что сейчас ожидает обновленное предложение от иранской стороны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Израиль Иран
Новости
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
Аналитика
Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым