Ізраїль планує новий наступ у Газі в березні, але потрібна згода Трампа, - ЗМІ

Арабський дипломат заявив виданню, що операція не зможе відбутися без підтримки США, які все ще намагаються просунути хитке перемир'я, досягнуте у жовтні 2025 року.

Хоча прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом минулого місяця погодився співпрацювати у зусиллях щодо просування припинення вогню, він не вірить, що вони будуть успішними у роззброєнні ХАМАС, і тому доручив ЦАХАЛ підготувати план дій на випадок непередбачених обставин, додав співрозмовник.

Першого дня припинення вогню, 10 жовтня, ізраїльські війська відступили до "жовтої лінії", встановивши контроль приблизно над 53% сектора Гази. Операція у Газі, запланована на березень, дасть змогу Ізраїлю збільшити цей відсоток, заявили ізраїльський чиновник та арабський дипломат.