Израиль планирует новое наступление в Газе в марте, но нужно согласие Трампа, - СМИ

Фото: Израиль планирует новое наступление в Газе в марте, но нужно согласие Трампа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработала планы возобновления интенсивных военных операций в Секторе Газа в марте, включая наступление на город Газа с целью продвинуть демаркационную линию в направлении западной части анклава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Арабский дипломат заявил изданию, что операция не сможет состояться без поддержки США, которые все еще пытаются продвинуть шаткое перемирие, достигнутое в октябре 2025 года.

Хотя премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в прошлом месяце согласился сотрудничать в усилиях по продвижению прекращения огня, он не верит, что они будут успешными в разоружении ХАМАС, и поэтому поручил ЦАХАЛ подготовить план действий на случай непредвиденных обстоятельств, добавил собеседник.

В первый день прекращения огня, 10 октября, израильские войска отступили к "желтой линии", установив контроль примерно над 53% сектора Газы. Операция в Газе, запланированная на март, позволит Израилю увеличить этот процент, заявили израильский чиновник и арабский дипломат.

 

Перемирие между Израилем и ХАМАСом

Напомним, 8 октября 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и группировка ХАМАС по итогам переговоров, которые состоялись в Египте, согласились на реализацию первого этапа предложенного им мирного плана.

13 октября в Шарм-эль-Шейхе лидеры Соединенных Штатов, Египта и Турции подписали соглашение о завершении боевых действий в Газе. Они выступили посредниками в переговорах между Израилем и ХАМАС.

При этом 20 декабря США вместе с представителями Египта, Катара и Турции встретились в Майами, чтобы оценить реализацию первого этапа перемирия в Газе и обсудить продвижение подготовки ко второму.

Анонс объявления реализации второго этапа планировался на 25 декабря, но этого не произошло

