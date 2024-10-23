Ізраїль підтвердив ліквідацію нового лідера Хезболли

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 4 жовтня в результаті авіаудару по Бейруту було вбито голову виконавчої ради Хезболли Хашима Сафі ад-Діна, який, ймовірно, став наступником Хасана Насралли після його ліквідації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

За даними ЦАХАЛу, у момент завдання удару в штаб-квартирі перебувало понад 25 членів розвідувального підрозділу Хезболли, включаючи вищих командирів.

Метою удару була підпільна розвідувальна штаб-квартира Хезболли у Бейруті.

Нагадаємо, в ніч на 4 жовтня ізраїльська авіація завдала удару по Бейруту Ціллю атаки міг бути ймовірний новий ватажок Хезболли Хашим Сафі ад-Дін.

Ліквідація лідера Хезболли Хасана Насралли

27 вересня ЦАХАЛ завдав удару по центральному штабу Хезболли, який знаходився під землею під житловим будинком у районі Дахієх у Бейруті. Насралла був ліквідований разом із командувачем південного фронту Хезболли Алі Каркі та іншими командирами угруповання.

Цікаво також, що днями Ізраїль ліквідував нового лідера ХАМАСу Яхью Сінвара, який посів це місце після вбивства в Тегерані багаторічного лідера організації Ісмаїла Ханії.

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