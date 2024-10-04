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У Бейруті пролунали вибухи через ізраїльську атаку на нового лідера "Хезболли", - Axios

Бейрут, Ліван, П'ятниця 04 жовтня 2024 02:41
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У Бейруті пролунали вибухи через ізраїльську атаку на нового лідера "Хезболли", - Axios Фото: новий ватажок "Хезболли" Хашим Сафі ад-Дін став ціллю ізраїльського удару по Бейруту (wikipedia.org)
Автор: Володимир Костирін

Ізраїльська авіація здійснила удар по столиці Лівану Бейруту у середу пізно ввечері. Ціллю атаки міг бути ймовірний новий ватажок організації "Хезболла" Хашим Сафі ад-Дін, який замінив на посаді ліквідованого раніше Хасана Насраллу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За словами трьох ізраїльських чиновників у розмові з американським виданням, авіаудар ЦАХАЛ був цілеспрямованою атакою проти глави виконавчого комітету "Хезболли" ад-Діна.

Він є провідною фігурою цієї парамілітарної ісламістської організації та партії, та є двоюрідним братом Насралли, про ліквідацію якого в результаті обстрілу Бейруту стало відомо 28 вересня.

Ізраїльський чиновник сказав Axios, що Хашим Сафі ад-Дін перебував у бункері глибоко під землею під час нинішнього удару. Й наразі неясно, чи загинув він під час атаки.

Додамо, ліванська преса пише, що ізраїльський удар був набагато масштабнішим, ніж той, у результаті якого минулого тижня було вбито Насраллу у Бейруті.

Наразі немає точних даних щодо кількості постраждалих від авіаудару по ліванській столиці.

Додамо, в мережі оприлюднили відео про цей удар по Бейруту.

Раніше повідомлялося, що 28 вересня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію Насралли, керував угрупуванням "Хезболла" протягом 32 років. Згодом організація "Хезболла" підтвердила загибель свого ватажка.

Наступного дня арабські ЗМІ повідомили про обрання у "Хезболлі" нового ватажка, яким став Хашим Сафі ад-Дін.

Також нагадаємо, з 1 жовтня Ізраїль розпочав військову операцію на території Лівану, та назвав ціллю - знищення інфраструктури "Хезболли".

Чому Ізраїль проводить військову операцію в Лівані та яка її мета, - читайте в нашому окремому матеріалі.

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Ізраїль Ліван Хезболла Авіаудари
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