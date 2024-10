У Бейруті пролунали вибухи через ізраїльську атаку на нового лідера "Хезболли", - Axios

За словами трьох ізраїльських чиновників у розмові з американським виданням, авіаудар ЦАХАЛ був цілеспрямованою атакою проти глави виконавчого комітету "Хезболли" ад-Діна.

Він є провідною фігурою цієї парамілітарної ісламістської організації та партії, та є двоюрідним братом Насралли, про ліквідацію якого в результаті обстрілу Бейруту стало відомо 28 вересня.

Ізраїльський чиновник сказав Axios, що Хашим Сафі ад-Дін перебував у бункері глибоко під землею під час нинішнього удару. Й наразі неясно, чи загинув він під час атаки.

Додамо, ліванська преса пише, що ізраїльський удар був набагато масштабнішим, ніж той, у результаті якого минулого тижня було вбито Насраллу у Бейруті.

Наразі немає точних даних щодо кількості постраждалих від авіаудару по ліванській столиці.

Додамо, в мережі оприлюднили відео про цей удар по Бейруту.

#BREAKING: reports indicating #Israel has targeted #Hezbollah executive council head Hashem Safieddine and a leading candidate to replace Hassan Nasrallah tonight in an airstrike. pic.twitter.com/KSDoPrszIp