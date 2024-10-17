Ізраїль підтвердив ліквідацію лідера ХАМАС

Міністр закордонних справ Ізраель Кац підтвердив, що лідера ХАМАС Ях'я Сінвар було ліквідовано. Ізраїль наголосив, що він був відповідальний за атаку 7 жовтня.

"Ях'я Сінвар, лідер терористичної організації ХАМАС, відповідальний за планування і вчинення різанини 7 жовтня, був ліквідований", - повідомив ЦАХАЛ.

За даними армії Ізраїлю, вчора солдати ЦАХАЛу з Південного командування ліквідували Ях'ю Сінвара. Це сталось під час операції на півдні сектору Гази.

"Ях'я Сінвар спланував і здійснив різанину 7 жовтня, пропагував свою вбивчу ідеологію як до, так і під час війни, і відповідальний за вбивства і викрадення багатьох ізраїльтян", - додали військові.

В ЦАХАЛ повідомили, що Ях'я Сінвар був ліквідований після того, як останній рік переховувався за цивільним населенням Гази та в тунелях ХАМАС у Секторі Газа.

"Це велике військове та моральне досягнення для Ізраїлю та перемога для всього вільного світу проти осі зла радикального ісламу на чолі з Іраном", - наголосив міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраель Кац.

Кац також підкреслив, що вбивство "створює можливість" для негайного виведення заручників і для створення Гази, вільної від ХАМАС та контролю Ірану.