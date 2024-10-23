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Израиль подтвердил ликвидацию нового лидера Хезболлы

Среда 23 октября 2024 00:04
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Израиль подтвердил ликвидацию нового лидера Хезболлы Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Армия обороны Израиля подтвердила, что 4 октября в результате авиаудара по Бейруту был убит глава исполнительного совета Хезболлы Хашим Сафи ад-Дин, который предположительно стал преемником Хасана Насраллы после его ликвидации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Вместе с Сафи ад-Дином был убит глава разведывательного подразделения организации Хусейн Али Хазима.

Целью удара была подпольная разведывательная штаб-квартира Хезболлы в Бейруте.

По данным ЦАХАЛа, в момент нанесения удара в штаб-квартире находилось более 25 членов разведывательного подразделения Хезболлы, включая высших командиров.

Напомним, в ночь на 4 октября израильская авиация нанесла удар по Бейруту. Целью атаки мог быть вероятный новый главарь Хезболлы Хашим Сафи ад-Дин.

Ликвидация лидера Хезболлы Хасана Насраллы

27 сентября ЦАХАЛ нанес удар по центральному штабу Хезболлы, который находился под землей под жилым домом в районе Дахиех в Бейруте. Насралла был ликвидирован вместе с командующим южным фронтом Хезболлы Али Карки и другими командирами группировки.

Интересно также, что на днях Израиль ликвидировал нового лидера ХАМАСа Яхью Синвара, который занял это место после убийства в Тегеране многолетнего лидера организации Исмаила Хании.

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