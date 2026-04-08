Ізраїль підтримує рішення США про припинення вогню з Іраном, - Нетаньяху

07:30 08.04.2026 Ср
2 хв
Двотижневе перемир'я не поширюється на Ліван
aimg Едуард Ткач
Фото: Біньямін Нетаньяху (Getty Images)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна підтримує рішення президента США Дональда Трампа призупинити удари по Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Читайте також: Хто спонукав Іран піти на перемир'я зі США? AP дізналося відповідь

"Ізраїль підтримує рішення президента Трампа призупинити удари по Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Іраном протоки і припинення всіх атак на США, Ізраїль і країни регіону", - йдеться в заяві канцелярії прем'єр-міністра.

Також Нетаньяху додав, що Ізраїль підтримує зусилля США щодо забезпечення того, щоб Іран більше не становив ядерної, ракетної та терористичної загрози як для Америки, так і для Ізраїлю, арабських сусідів Ірану та всього світу.

"Сполучені Штати запевнили Ізраїль у своїй прихильності досягненню цих цілей, які поділяють США, Ізраїль і регіональні союзники Ізраїлю, під час майбутніх переговорів", - каже прем'єр.

При цьому він додав, що двотижневе перемир'я не поширюється на Ліван. Хоча кілька годин тому прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф писав, що припинення вогню стосуватиметься всіх країн Близького Сходу, включно з Ліваном.

Також The Times of Israel пише, що заяву прем'єра Ізраїлю було опубліковано аж через 4 години після того, як Трамп оголосив про згоду на перемир'я.

Трамп про мир оголосив, але перемир'я не стало

Нагадаємо, що цієї ночі президент США Дональд Трамп заявив, що погодився на двотижневе перемир'я з Іраном в обмін на відкриття Ормузької протоки. За цей час сторони мають укласти остаточну угоду про мир як із Тегераном, так і загалом на Близькому Сході.

Судячи з публікацій у ЗМІ, США дійсно припинили атаки. Однак Ізраїль та Іран продовжували удари. Джерела CNN говорили, що Ізраїль дотримуватиметься припинення вогню, але неохоче.

Перші прямі переговори між США та Іраном відбудуться вже цього тижня, - Axios
Перші прямі переговори між США та Іраном відбудуться вже цього тижня, - Axios
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла