Ізраїль підтримує рішення США про припинення вогню з Іраном, - Нетаньяху

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

"Ізраїль підтримує рішення президента Трампа призупинити удари по Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Іраном протоки і припинення всіх атак на США, Ізраїль і країни регіону", - йдеться в заяві канцелярії прем'єр-міністра.

Також Нетаньяху додав, що Ізраїль підтримує зусилля США щодо забезпечення того, щоб Іран більше не становив ядерної, ракетної та терористичної загрози як для Америки, так і для Ізраїлю, арабських сусідів Ірану та всього світу.

"Сполучені Штати запевнили Ізраїль у своїй прихильності досягненню цих цілей, які поділяють США, Ізраїль і регіональні союзники Ізраїлю, під час майбутніх переговорів", - каже прем'єр.

При цьому він додав, що двотижневе перемир'я не поширюється на Ліван. Хоча кілька годин тому прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф писав, що припинення вогню стосуватиметься всіх країн Близького Сходу, включно з Ліваном.

Також The Times of Israel пише, що заяву прем'єра Ізраїлю було опубліковано аж через 4 години після того, як Трамп оголосив про згоду на перемир'я.