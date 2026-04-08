Израиль поддерживает решение США о прекращении огня с Ираном, - Нетаньяху

07:30 08.04.2026 Ср
Двухнедельное перемирие не распространяется на Ливан
aimg Эдуард Ткач
Фото: Биньямин Нетаньяху (Getty Images)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна поддерживает решение президента США Дональда Трампа приостановить удары по Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Читайте также: Кто побудил Иран пойти на перемирие с США? AP узнало ответ

"Израиль поддерживает решение президента Трампа приостановить удары по Ирану на две недели при условии немедленного открытия Ираном пролива и прекращения всех атак на США, Израиль и страны региона", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

Также Нетаньяху добавил, что Израиль поддерживает усилия США по обеспечению того чтобы Иран больше не представлял ядерной, ракетной и террористической угрозы как для Америки, так и для Израиля, арабских соседей Ирана и всего мира.

"Соединенные Штаты заверили Израиль в своей приверженности достижению этих целей, разделяемых США, Израилем и региональными союзниками Израиля, в ходе предстоящих переговоров", - говорит премьер.

При этом он добавил, что двухнедельное перемирие не распространяется на Ливан. Хотя несколько часов назад премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф писал, что прекращение огня будет касаться всех стран Ближнего Востока, включая Ливан.

Также The Times of Israel пишет, что заявление премьера Израиля было опубликовано спустя аж 4 часа после того, как Трамп объявил о согласии на перемирие.

Трамп о мире объявил, но перемирия не стало

Напомним, что этой ночью президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном в обмен на открытие Ормузкого пролива. За это время стороны должны заключить окончательную сделку о мире как с Тегераном, так и в целом на Ближнем Востоке.

Судя по публикациям в СМИ, США действительно прекратили атаки. Однако Израиль и Иран продолжали удары. Источники CNN говорили, что Израиль будет придерживаться прекращения огня, но неохотно.

Больше по теме:
Первые прямые переговоры между США и Ираном пройдут уже на этой неделе, - Axios
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света