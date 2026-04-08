Израиль поддерживает решение США о прекращении огня с Ираном, - Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна поддерживает решение президента США Дональда Трампа приостановить удары по Ирану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
"Израиль поддерживает решение президента Трампа приостановить удары по Ирану на две недели при условии немедленного открытия Ираном пролива и прекращения всех атак на США, Израиль и страны региона", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.
Также Нетаньяху добавил, что Израиль поддерживает усилия США по обеспечению того чтобы Иран больше не представлял ядерной, ракетной и террористической угрозы как для Америки, так и для Израиля, арабских соседей Ирана и всего мира.
"Соединенные Штаты заверили Израиль в своей приверженности достижению этих целей, разделяемых США, Израилем и региональными союзниками Израиля, в ходе предстоящих переговоров", - говорит премьер.
При этом он добавил, что двухнедельное перемирие не распространяется на Ливан. Хотя несколько часов назад премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф писал, что прекращение огня будет касаться всех стран Ближнего Востока, включая Ливан.
Также The Times of Israel пишет, что заявление премьера Израиля было опубликовано спустя аж 4 часа после того, как Трамп объявил о согласии на перемирие.
Трамп о мире объявил, но перемирия не стало
Напомним, что этой ночью президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном в обмен на открытие Ормузкого пролива. За это время стороны должны заключить окончательную сделку о мире как с Тегераном, так и в целом на Ближнем Востоке.
Судя по публикациям в СМИ, США действительно прекратили атаки. Однако Израиль и Иран продолжали удары. Источники CNN говорили, что Израиль будет придерживаться прекращения огня, но неохотно.