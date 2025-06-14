Ізраїль передав Patriot, але система в Україну ще не потрапила, - Зеленський

"З прем'єр-міністром Нетаньяху ми домовились ще до нападу ХАМАСу на Ізраїль про відповідні системи. Не Patriot, ми з ним домовились, що Україна зможе купити "Барак-8", хороші аналоги американським системам. Ми з ним домовилися, що ми йдемо цим шляхом", - сказав президент.

За словами Зеленський, після нападу ХАМАСу Україна не підіймала тему передачі систем ППО, оскільки Ізраїль займався внутрішніми питаннями. Згодом, як зазначив президент, Україна отримала інформацію, що може розраховувати на старі моделі Patriot.

"Тобто є зброя, яка робоча, а є донори, щоб відновлювати те, що працює. Була частина систем в Ізраїлі, яка може працювати, якщо її трішки відновити. Не буду казати про кількість, просто не хочу брехати - ми розраховували на чотири, хтось казав, що у них там ще якась цифра", - додав він.

Зеленський заявив, що одна система Patriot була передана Ізраїлем до США для відновлення. За його словами, цю систему "на території України ще не бачили".

"Ми вдячні, що це начебто для нас. Начебто, тому що вона ще не у нас. Була б у нас, я б сказав - так, Ізраїль передав нам, і не розповідав би цей довгий ланцюжок подій, через кого, для чого передають. На відновлення вона попала в Америку. Із Америки ця система до нас в Україну ще не заходила", - додав президент.

Patriot від Ізраїлю

Днями посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявляв про передачу систем ППО Patriot.

"Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 1990-х. Ми погодилися передати їх Україні", - сказав він.

Проте пізніше МЗС Ізраїлю спростувало цю інформацію. Там заявили, що Ізраїлю не передавав Україні комплекси Patriot.