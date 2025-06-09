Ізраїль надав Україні системи Patriot, - посол

Ізраїль допоміг Україні посилити захист неба від російських ракет. Йдеться про передачу систем протиповітряної оборони Patriot.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Марічці Довбенко заявив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

Бродський зазначив, що на початку 1990-х років система Patriot врятувала Ізраїль, під час першої війни в Перській затоці, коли Ірак завдавав ракетних ударів по ізраїльській території. Тоді такі системи ППО Ізраїлю надали США. "До слова, ці системи зараз перебувають в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 1990-х. Ми погодилися передати їх Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це не так", - наголосив посол.