Израиль передал Patriot, но система в Украину еще не попала, - Зеленский

Израиль передал в США систему ПВО Patriot для восстановления. Однако этот ЗРК еще не был предоставлен Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время общения с журналистами 13 июня.
"С премьер-министром Нетаньяху мы договорились еще до нападения ХАМАСа на Израиль о соответствующих системах. Не Patriot, мы с ним договорились, что Украина сможет купить "Барак-8", хорошие аналоги американским системам. Мы с ним договорились, что мы идем по этому пути", - сказал президент.
По словам Зеленского, после нападения ХАМАСа Украина не поднимала тему передачи систем ПВО, поскольку Израиль занимался внутренними вопросами. Позже, как отметил президент, Украина получила информацию, что может рассчитывать на старые модели Patriot.
"То есть, есть оружие, которое рабочее, а есть доноры, чтобы восстанавливать то, что работает. Была часть систем в Израиле, которая может работать, если ее немного восстановить. Не буду говорить о количестве, просто не хочу врать - мы рассчитывали на четыре, кто-то говорил, что у них там еще какая-то цифра", - добавил он.
Зеленский заявил, что одна система Patriot была передана Израилем в США для восстановления. По его словам, эту систему "на территории Украины еще не видели".
"Мы благодарны, что это вроде бы для нас. Вроде бы, потому что она еще не у нас. Была бы у нас, я бы сказал - да, Израиль передал нам, и не рассказывал бы эту длинную цепочку событий, через кого, для чего передают. На восстановление она попала в Америку. Из Америки эта система к нам в Украину еще не заходила", - добавил президент.
Напомним, что Украина имеет на вооружении системы противовоздушной обороны Patriot, которые передали партнеры, в частности Германия. Первое боевое применение этого ЗРК в Украине было весной 2023 года.
Patriot - важны для Украины, поскольку могут сбивать российские баллистические ракеты.
На фоне массированных атак врага Украина призвала партнеров усилить ПВО и предоставить больше систем Patriot. Еще летом прошлого года Зеленский отмечал, что нужно 25 Patriot, чтобы закрыть украинское небо.
Также президент отмечал, что Украина готова купить эти ЗРК у США или получить лицензию на производство ракет. Однако пока дискуссии продолжаются.
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