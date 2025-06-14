Израиль передал Patriot, но система в Украину еще не попала, - Зеленский

"С премьер-министром Нетаньяху мы договорились еще до нападения ХАМАСа на Израиль о соответствующих системах. Не Patriot, мы с ним договорились, что Украина сможет купить "Барак-8", хорошие аналоги американским системам. Мы с ним договорились, что мы идем по этому пути", - сказал президент.

По словам Зеленского, после нападения ХАМАСа Украина не поднимала тему передачи систем ПВО, поскольку Израиль занимался внутренними вопросами. Позже, как отметил президент, Украина получила информацию, что может рассчитывать на старые модели Patriot.

"То есть, есть оружие, которое рабочее, а есть доноры, чтобы восстанавливать то, что работает. Была часть систем в Израиле, которая может работать, если ее немного восстановить. Не буду говорить о количестве, просто не хочу врать - мы рассчитывали на четыре, кто-то говорил, что у них там еще какая-то цифра", - добавил он.

Зеленский заявил, что одна система Patriot была передана Израилем в США для восстановления. По его словам, эту систему "на территории Украины еще не видели".

"Мы благодарны, что это вроде бы для нас. Вроде бы, потому что она еще не у нас. Была бы у нас, я бы сказал - да, Израиль передал нам, и не рассказывал бы эту длинную цепочку событий, через кого, для чего передают. На восстановление она попала в Америку. Из Америки эта система к нам в Украину еще не заходила", - добавил президент.